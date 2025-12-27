Directora de Bienestar Familiar denuncia hurto en su vivienda: “intenten robar en otro lado”

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, informó en una publicación de X que en la noche del 26 de diciembre ingresaron personas a su vivienda y se robaron varias pertenencias suyas y de sus hijos, entre ellas un computador institucional.

La funcionaria señaló que en el hecho también se llevaron dos instrumentos musicales de sus hijos, e indicó que el robo podría estar relacionado con presuntas investigaciones sobre corrupción en las regionales que adelanta su entidad.

“intenten robar en otro lado que no sea la plata de los niños y niñas”

En el mensaje de redes sociales, la directora de la institución afirmó que “al parecer no se llevaron nada más” y se refirió a las posibles causas del hurto: “Si fuera un mensaje porque estamos revisando a detalle la contratación 2026, o si fuera un mensaje para evitar que revisemos a fondo lo que pasa en Atlántico, les anunciamos que eso no tiene ya que ver”, aseveró.

Cáceres declaró que “toda información de presuntos delitos la pasamos inmediatamente a Fiscalía” y dijo: “nadie en mi entidad puede reservar información que debe ser reportada inmediatamente a entes de control y seguir la ruta anticorrupción que tenemos”.

Además, instó a la Fiscalía a avanzar en las denuncias interpuestas durante el año por el ICBF y envió un mensaje contundente sobre los recursos de la entidad: “seguimos adelante con la operación directa de servicios y con la necesidad infinita de depurar cada regional para que el recurso de los niños y niñas sea solo para ellos y ellas”.

La funcionaria enfatizó en su labor como directora de Bienestar Familiar y terminó diciendo: “ya no hay nada que hacer por este lado, intenten robar en otro lado que no sea la plata de los niños y niñas… sigo adelante!“.