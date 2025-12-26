Senado aprueba debate de control político al Gobierno por decreto de emergencia económica: citaron a todos los ministros de Petro

Durante la sesión extraordinaria de este 26 de diciembre, el Senado aprobó la propuesta del congresista Carlos Fernando Motoa de citar a todos los ministros y ministras del gobierno de Gustavo Petro a un debate de control político por el decreto de emergencia económica.

“No podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos”

El senador del Cambio Radical propuso la medida con el fin de que todos los jefes de cartera rindan un informe sobre el decreto. A la iniciativa se unieron el Partido Conservador, el Centro Democrático y hasta Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, quien señaló que gracias a esto el país podrá conocer la situación fiscal que enfrenta el Gobierno.

“No podemos normalizar que el Gobierno recurra a los estados de excepción cuando no logra consensos o cuando sus iniciativas son negadas o archivadas por esta corporación” aseveró Motoa durante su intervención.

En su petición, Motoa también solicitó discutir la venta de títulos de tesorería (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero, que también ha generado múltiples cuestionamientos recientemente.

La polémica de la sesión extraordinaria

Esta sesión virtual generó polémica por ser convocada en medio del receso legislativo del Congreso, que va hasta marzo del 2026. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronuncio al respecto en X el pasado 24 de diciembre y afirmó que esa corporación “solo se puede convocar por Zoom cuando haya circunstancias excepcionales (pandemia, terremotos, ausencia de transporte, etc). Entonces no se podría sesionar de forma válida por Zoom”.

Igualmente, señaló que el Congreso solo podrá estudiar en eestado de emergencia “cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, (...) y aún no se ha enviado ese informe”, y declaró que todos los ministros están dispuestos a asistir a las citaciones necesarias.

Ante esto, durante la sesión de hoy, el presidente del Senado, Lidio García, defendió la sesión y aseguró que,de acuerdo con la Constitución, el Congreso tiene facultades para reunirse de forma extraordinaria y atender situaciones claves como lo sería el escenario que plantea el decreto de emergencia económica.