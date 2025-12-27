Cancillería invita a colombianos en el exterior a actualizar su Registro Consular

La Cancillería recordó a los colombianos que se encuentran fuera del país la importancia de mantener actualizado el Registro Consular, como una herramienta clave para su protección y acompañamiento en el exterior.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el Registro Consular permite saber dónde se encuentran los ciudadanos colombianos y cómo contactarlos en caso de emergencia, lo que facilita la atención por parte de la Cancillería y los consulados.

Lea también: “Se privilegian a sí mismos”: Petro a exministro de Duque que lo criticó por polémica de Colfuturo

La entidad explicó que este registro es recomendable para todos los colombianos que estén o vayan a estar fuera del país, especialmente quienes residan en el exterior por más de seis meses o realicen viajes temporales por turismo, negocios u otros motivos.

Entre los beneficios del Registro Consular se encuentra la posibilidad de recibir alertas y comunicaciones oportunas, facilitar la comunicación con la Cancillería y los consulados, permitir la localización en situaciones de emergencia o desastres, y apoyar la notificación a familiares en Colombia.

La Cancillería informó que el registro puede realizarse de manera virtual a través del formulario en línea disponible en su página web o directamente en cualquier consulado colombiano, como parte de las acciones para fortalecer la atención y protección de los connacionales en el exterior.

Colombia llama al respeto de la Carta de la ONU y a la desescalada de tensiones en el Caribe

Durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, convocada para examinar la situación relacionada con las actividades militares de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela, Colombia expresó su profunda preocupación por la reciente escalada de tensiones en la región, derivada de acciones y declaraciones de carácter militar que ponen en riesgo la estabilidad regional.

En su intervención, Colombia recordó que América Latina y el Caribe se ha proclamado como zona de paz, sustentada en la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia y el multilateralismo.

Colombia rechazó de manera categórica cualquier amenaza o uso de la fuerza, así como la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, subrayando que estas prácticas socavan la estabilidad regional y los esfuerzos colectivos de prevención de conflictos.