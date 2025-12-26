Migración Colombia inadmitió a más de cien extranjeros por riesgo de turismo y explotación sexual

Más de cien extranjeros fueron inadmitidos en el país, en el marco de la lucha contra el turismo con fines de explotación sexual

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia fortaleció durante 2025, especialmente en el último semestre, los controles migratorios para la protección de niñas, niños y adolescentes, logrando impedir el ingreso al país de 105 ciudadanos extranjeros por posible turismo con fines de explotación sexual.

Lea también: Horror en Yopal: Administradores de hotel a la cárcel por presunta explotación sexual de una menor de 13 años

De acuerdo con la entidad, se realizaron anotaciones y alertas relacionadas con delitos contra menores de edad, quienes fueron inadmitidos como parte de una estrategia preventiva para cerrar el paso a posibles agresores sexuales y garantizar la seguridad en el territorio nacional.

Las entrevistas migratorias y el trabajo con la Policía Nacional fueron claves para detectar viajeros catalogados como ofensores sexuales. Estas acciones, sumadas a las alertas emitidas por agencias homólogas, han prevenido el ingreso y de personas que representan un riesgo para la seguridad y la protección de la niñez.

Durante los procedimientos de control migratorio, los oficiales de Migración Colombia en el país identificaron viajeros que no lograron sustentar de manera clara y coherente el propósito de su viaje.

En algunos casos, durante las inspecciones de la Policía Nacional, se hallaron en el equipaje artículos de índole sexual, lo que activó señales de alerta frente a posibles intenciones relacionadas con el turismo con fines de explotación sexual. Estas verificaciones permitieron la adopción inmediata de medidas administrativas para negar el ingreso al territorio nacional.

Más controles migrato​rios

En el mismo periodo, la autoridad migratoria ya inadmitió a 3.368 ciudadanos extranjeros que no cumplieron los requisitos establecidos para el ingreso a Colombia y ejecutó cerca de 250 expulsiones por infracciones a la normativa migratoria vigente.

Estas medidas se aplicaron en los principales aeropuertos y pasos fronterizos del país, reforzando la capacidad del Estado para prevenir riesgos asociados a delitos de explotación sexual, trata de personas y amenazas contra la seguridad nacional.

Las principales causales de inadmisión en 2025 estuvieron relacionadas con la falta de documentación exigida para ingresar al territorio colombiano, con 915 casos, seguida de no presentar visa cuando era requerida (638); suministrar información falsa a la autoridad migratoria (478); razones de soberanía o riesgo para la seguridad del Estado (425), y no contar con tiquete de salida del país (193).

También se registraron inadmisiones por agredir o amenazar a funcionarios, autoridades, aerolíneas o personal de salud (100); uso de documentación falsa (17); información proveniente de organismos de seguridad o de inteligencia (96), y otras causales (506).

En cuanto a las nacionalidades de las inadmisiones, solamente por identificación de posibles casos de turismo con fines de explotación sexual, la mayoría correspondió a ciudadanos estadounidenses, principalmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia).

En general, los ciudadanos venezolanos registraron el mayor número de inadmisiones por todas las causales con 696 casos, seguidos por Estados Unidos (486), República Dominicana (316), Cuba (179), México (164), Ecuador (163), China (146), Perú (115), India (56) y Haití (50), además de otras nacionalidades que en conjunto sumaron 997 casos.

En materia de expulsiones, Migración Colombia ejecutó 222 medidas durante 2025, principalmente a ciudadanos venezolanos (127), seguidos por República Dominicana (40), Ecuador (12), Estados Unidos (7), Irán (4), México (4), Chile (3), España (3) y otras nacionalidades (22).

Sobre estos resultados, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, reiteró que “desde Migración Colombia cumplimos la consigna del presidente Petro de proteger a la niñez. Y, por eso, sabemos que el control migratorio no termina en los aeropuertos, sino que continúa con acciones de verificación migratoria en hoteles, alojamientos y sitios turísticos, donde se mantiene el control y la prevención. Cada inadmisión y cada expulsión es una acción preventiva para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Así le cerramos la puerta al turismo de explotación sexual”.

Las medidas fueron aplicadas en los principales puestos de control migratorio del país, entre ellos los aeropuertos El Dorado en Bogotá, José María Córdova en Medellín, Rafael Núñez en Cartagena y Alfonso Bonilla Aragón en Cali, así como en pasos terrestres de Rumichaca en Ipiales, La Unidad en Cúcuta, el puente Simón Bolívar en Norte de Santander, Puente Páez en Arauca y Paraguachón en La Guajira, entre otros.