Gobierno de Venezuela libera a 99 presos políticos de las elecciones de 2024 en plena navidad

Familiares y amigos de los presos detenidos en una represión postelectoral se reúnen frente a la fiscalía general para pedir su liberación en Caracas, Venezuela, el jueves 16 de enero de 2025. (AP foto/Ariana Cubillos)

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó el pasado jueves 25 de diciembre la excarcelacion de 99 presos políticos que habían sido enviados a prisión después de las elecciones de julio de 2024. La medida fue anunciada en un comunicado de redes sociales y se da en medio de las tensiones del país vecino con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad detalló en una nota de prensa, teniendo información sobre 71 personas liberadas, que fueron excarcelados 65 hombres recluidos en el penal conocido como Tocorón, en el Estado Aragua; tres mujeres del Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda; y tres adolescentes en La Guaira.

“Excarcelaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas”

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló en X que hasta ahora solo se han verificado la mitad de las excarcelaciones y afirmó que, en múltiples situaciones, las liberaciones se habrían producido bajo condiciones restrictivas como la prohibición de emitir declaraciones públicas, lo que dificulta la confirmación directa de varios casos.

En ese mismo mensaje, la organización declaró: “Reiteramos que cualquier medida de excarcelación debe realizarse sin condiciones, sin restricciones indebidas y con plenas garantías, conforme a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos”, e insistió en la transparencia oficial y el acceso a información verificable.

Igualmente, en otro comunicado, señalaron que la cifra es “claramente insuficiente si se compara con las 1.085 personas privadas de libertad por motivos políticos” que constan en sus registros. Además, advirtieron que “la liberación parcial de personas detenidas arbitrariamente no corrige la ilegalidad de fondo”.

La liberación más grande en meses

Esta es la liberación de presos políticos más grande que hace el régimen de Nicolás Maduro en varios meses. La última medida similar fue llevada a cabo el pasado 13 de agosto con la excarcelación de 13 presos políticos, otorgándoles medidas judiciales sustitutivas.

Esa vez, salieron de la carcel los opositores Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo, Américo de Grazia, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso.