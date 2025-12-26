Revelador testimonio de la pareja de la turista mexicana que fue encontrada muerta en un apartamento de Antioquia

Integrantes de la Policía colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) realizan el levantamiento de un cuerpo EFE/Mario Caicedo

La muerte de una turista mexicana al interior de un apartamento en Antioquia, ha generado consternación entre la ciudadanía por la extraña forma en la que se presentaron los hechos. Las autoridades dieron a conocer el testimonio de la pareja sentimental de la víctima.

Según los investigadores, al momento de ingresar al lugar donde fue encontrada sin vida la mujer, su esposo explicó cómo fue que sucedieron los hechos. De acuerdo al hombre, salió del inmueble unos minutos y cuando regresó, vio que su pareja identificada como Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, se estaba ahogando en un jacuzzi.

El individuo aseguró que intentó reanimarla pero al no lograr el resultado, llamó inmediatamente a las autoridades.

Todo parece indicar que la pareja habían viajado a Colombia con el objetivo de celebrar un nuevo aniversario de la relación, por lo que alquilaron un apartamento a través de la plataforma Airbnb.

“El señor manifiesta que dejó a su pareja en el jacuzzi, al volver, la encuentra ahogándose, por lo que intenta prestarle primeros auxilios, al no lograr reanimarla, se comunica de inmediato con la policía”, señaló la Policía de Antioquia.

Las hipótesis de la muerte

Las autoridades trabajan intensamente para dar con la causa de la muerte de la mujer, sin embargo sigue siendo un misterio.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, aseguró que el cuerpo de la turista no presentaba signo de violencia pero si encontraron drogas en el inmueble.

Igualmente se conoció que el cuerpo de la mujer estaba tendido en el suelo al momento de llegar las autoridades, agregando que una de las hipótesis que se maneja, es que la mujer haya muerto por una afectación de salud en lo que sería un paro cardiorespiratorio.