Navidad trágica en Betulia: Una mujer fue asesinada en medio de las celebraciones, su pareja es el principal sospechoso

Lo que debía ser una jornada de unión familiar y alegría por el nacimiento de la Navidad se transformó en una pesadilla para los habitantes del barrio Nariño, en el municipio de Betulia, Antioquia. El festejo de la Nochebuena terminó de forma violenta cuando una mujer de 40 años perdió la vida, presuntamente a manos de su compañero sentimental, en un caso que ha generado profunda indignación y consternación en todo el departamento.

Una discusión que terminó en feminicidio

La víctima fue identificada como Marcela Cano, una mujer reconocida en su comunidad. Según los reportes preliminares de las autoridades, el incidente ocurrió durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre. Marcela se encontraba celebrando junto a su pareja, un hombre de 26 años oriundo del municipio de Bello, con quien convivía desde hacía aproximadamente seis meses.

Lo que inició como una celebración tranquila, bajo el ambiente festivo de la Navidad, se tornó oscuro cuando se desató una fuerte discusión entre ambos. De acuerdo con el reporte oficial, el enfrentamiento escaló rápidamente debido a factores de intolerancia y el consumo de bebidas alcohólicas. En medio del altercado, el sujeto habría tomado un arma blanca para agredir a Cano, infligiéndole heridas mortales que le arrebataron la vida en cuestión de minutos.

Reacción de las autoridades y captura

A pesar de que los vecinos y allegados intentaron auxiliar a Marcela rápidamente, la gravedad de las lesiones impidió que los servicios de salud pudieran salvarla. El señalado agresor fue capturado en el lugar de los hechos por uniformados de la Policía de Antioquia, quienes atendieron el llamado de emergencia de la comunidad.

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, se pronunció sobre este lamentable suceso:

“Los dos venían conviviendo hace seis meses aproximadamente. La señora es del municipio de Betulia, y el capturado es del municipio de Bello. Ya será motivo de investigación si existían denuncias anteriores o hechos relevantes de afectación hacia la integridad de esta persona”.

Un llamado urgente a la tolerancia

El caso está siendo tratado inicialmente bajo la tipificación de feminicidio, aunque serán las investigaciones de la Fiscalía y las pesquisas correspondientes las que confirmen los detalles del proceso judicial. El detenido ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

Este trágico suceso ha encendido las alarmas en Antioquia sobre los riesgos de la violencia intrafamiliar durante las festividades. Las autoridades han hecho un llamado vehemente a la ciudadanía para que impere la tolerancia y el respeto en las celebraciones de fin de año. El consumo excesivo de alcohol y la falta de gestión de conflictos siguen siendo detonantes críticos de tragedias que enlutan a las familias colombianas.

La comunidad de Betulia hoy llora a Marcela Cano, mientras exige justicia y medidas más contundentes para proteger a las mujeres en la región.