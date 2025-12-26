Policia Nacional incauta 531 frascos de ketamina destinados a producción de tusi: Pertenecían a ‘La Cordillera’

Un integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera” fue capturado en flagrancia por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional cuando conducía el vehículo en el que transportaba un numeroso cargamento ilegal. El hombre, que se hacía llamar por el alias Pastuso, llevaba en el vehículo 531 frascos de ketamina de 100 ml cada uno.

Estos contenedores del fármaco anestésico, que frecuentemente es usado como sustancia psicoactiva, iban a ser utilizados para la elaboración ilegal de “Tusi” en laboratorios clandestinos.

Se evitó la distribución de más de 50 mil dosis

Las autoridades informaron que la operación se desarrolló entre el 24 y 25 de diciembre de 2025 en la ciudad de Pereira. Según lo revelado por investigaciones preliminares, el capturado transportaba la ketamina desde Ipiales, Nariño, hacia Pereira, Medellín y otras ciudades del país, donde posteriormente era recibida por integrantes del Grupo de Delincuencia Organizado “La Cordillera”.

La sustancía iba a ser distribuida en el área metropolitana de Dosquebradas, Pereira y La Virginia, con el fin de usarla para la producción de “Tusi”. Con este resultado, se evitó la circulación de más de 50 mil dosis de esta sustancia sintética en el mercado ilegal, cuyo valor asciende a 2.500 millones de pesos.

“Este operativo golpea de manera directa la capacidad criminal de ‘La Cordillera’ y protege a miles de jóvenes y familias del daño que estas sustancias generan” comentó el director de la policía, Brigadier General William Rincón. Igualmente, la institución informó que el capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente.