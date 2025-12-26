A la cárcel sujeto que habría fingido ser operario de empresa de servicios públicos para secuestrar a una pareja

Por medio de un comunicado de prensa publicado por la Fiscalía General de la Nación en la mañana de este viernes 26 de diciembre, se conoció la judicialización de un sujeto señalado de retener ilegalmente a dos personas. Víctor Alfonso Aragón Riascos fue judicializado por su presunta participación en el secuestro de una pareja en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, el 18 de noviembre de 2020.

(Lea también: Tras conducir en contravía, un motociclista chocó de frente contra un camión y murió en vía Sopó-Briceño).

“En ese sentido, un fiscal seccional le imputó el delito de secuestro simple agravado y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario", explicó el ente investigador en su boletín de prensa.

De acuerdo con los hallazgos que hizo la Fiscalía, ese 20 de noviembre varios hombres armados entraron a una casa del barrio Nayita de Buenaventura. Para poder ingresar sin levantar mayores sospechas habrían fingido ser operarios de una empresa de servicios públicos. Entre ellos habría estado Aragón Riascos.

Una vez adentro de la casa, los presuntos delincuentes retuvieron en contra de su voluntad a la pareja durante varias horas. Mientras tanto, habrían revisado las habitaciones buscando dinero, joyas y elementos de valor que finalmente no lograron hallar.

Los delincuentes le habrían disparado a la casa

Lo más indignante del caso es que los señalados delincuentes dejaron a la pareja en libertad, pero aseguraron que regresarían por el dinero unos días después. En efecto, según la Fiscalía, los sujetos habrían llegado al lugar y cuando la pareja se negó a darles dinero, le habrían disparado a la casa.

“Aragón Riasco, quien no aceptó el cargo imputado, fue capturado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Gaula de la Armada Nacional, en cumplimiento de una orden judicial”, concluyó la Fiscalía en su comunicado.