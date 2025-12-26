Gobierno Nacional insiste en convocar una asamblea constituyente: este viernes inscribe comité promotor de la iniciativa

Este viernes 26 de diciembre, el gobierno de Gustavo Petro oficializó ante la Registraduría Nacional su intención de convocar a una asamblea constituyente con la inscripción de un comité promotor de esta iniciativa. Este grupo tendrá la tarea de liderar la recolección de 2,5 millones de firmas necesarias, en un plazo de seis meses, para impulsar esta propuesta.

Los encargados de inscribir el comité ante las autoridades son el líder indígena Armando Custodio Wouriyu, el exministro de la igualdad Carlos Alfonso Rosero, el comunicador y periodista Javier Eduardo García, y el líder vallecaucano Lían Ghelly Herrera Montealegre. Estas personas están acompañadas del ministro de trabajo, Antonio Sanguino.

Se lo presentarían al nuevo Congreso

En caso de conseguir las firmas requeridas para hacer avanzar la constituyente, el proyecto lo recibiría el nuevo Congreso de la República que se posesione el 20 de julio de 2026, lo que implicaría que Petro ya no estaría en la Presidencia para el momento en que se lleven a cabo los debates correspondientes sobre la iniciativa.

“Vendrá una discusión política, pero no en este Congreso, sino en el nuevo” afirmó Petro durante su alocución del 23 de diciembre, en la que también invitó a los colombianos a “votar de forma inteligente”.

Esta constituyente, tan insistentemente impulsada por el mandatario, busca hacerle frente a los hundimientos de diferentes proyectos del gobierno, como la Ley de Financiamiento y la reforma a la salud; y vuelve a hacer carrera en medio del decreto de emergencia económica declarado recientemente por Petro después de que la Comisión Séptima del Senado aprobara la ponencia de archivo de la reforma tributaria.