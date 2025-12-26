Claudia López se despachó contra Petro por críticas a Colfuturo: “Una falacia evidente”

No para la polémica por el fin del convenio entre Colfuturo y el Gobierno Nacional proyectado para 2026. En las últimas horas, la precandidata presidencia y alcaldesa de Bogotá Claudia López criticó duramente las decisiones del presidente Gustavo Petro y señaló que ella también fue beneficiaria de esa fundación.

Pese a que uno de los argumentos del Gobierno Nacional advierte que los beneficiarios de Colfuturo han sido principalmente de estratos 4, 5 y 6, Claudia López señaló que en realidad ha ayudado a financiar maestrías y doctorados para la clase media.

“Si usted quisiera más inclusión simplemente condicionaría el aporte estatal a aumentar becados de las regiones o poblaciones más humildes. Pero usted no busca resultados más inclusivos sino diatribas divisivas. Con o sin Colfuturo, con o sin el esquema que su gobierno dice estar usando, la punta de la pirámide educativa superior colombiana refleja tres sesgos muy injustos, que no son de Colfuturo sino del país”, anotó Claudia López.

Así mismo, mencionó algunos problemas estructurales de la educación en Colombia. Por ejemplo, indicó que el origen étnico, el lugar de nacimiento y el nivel educativo de la madre determina las posibilidades de movilidad social y económica de los colombianos en un 70 %

También señaló que el presidencialismo centralista, el clientelismo, la corrupción y el trabajo informal generan aún más desigualdad.

“Un doctorado no es un bien de consumo masivo, sino una decisión de vida muy especializada para quienes escogemos la ciencia, la investigación y la academia como opción de vida laboral. Aun así, la distribución de recursos y becarios de Colfuturo, 53% a estratos 3 y 4 de clase media, 6% al 1 y 2, y 41% al 5 y 6, y el retorno académico, social y económico que ha traído ha sido evaluado con rigor y es muy positivo para el país”, puntualizó Claudia López.

Por último, señaló que el primer mandatario no cree en la posibilidad de que exista un pluralismo público-privado, pues tiene una visión estatista y centralista.

Petro volvió a arremeter contra Colfuturo

El presidente Petro, sin embargo, ha mantenido su cruzadA contra el manejo de recursos de Colfuturo. En respuesta a un trino de la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, el primer mandatario advirtió que solo el 26 % de los recursos que tenía asignados esa fundación les llegaban a los estratos 1, 2 y 3.

“Minciencias ha montado un fondo para otorgar subsidios completos del estado para estudiar doctorados en el exterior que el país necesita, eso no es para familias pudientes. Y no empiece a llenar sus trinos de groserías contra mi, por favor, por usted misma, porque la grosería es solo un medidor del tamaño del cerebro”, concluyó el primer mandatario en su cuenta oficial en la red social X.