Roy Barreras aseguró que Uribe le ‘robó’ una propuesta de campaña: “qué inseguridad”

El precandidato presidencial y exsenador Roy Barreras puso en evidencia un curioso hecho político este 25 de diciembre. Según él, el expresidente Álvaro Uribe le ‘robó’ una propuesta de campaña que había lanzado hace varias semanas.

Todo empezó con un trino que publicó el exmandatario en su cuenta oficial en la red social X. En la publicación, Uribe les extendió un saludo a los soldados y policías de Colombia y señaló que la verdadera paz total -un término profusamente usado por el presidente Gustavo Petro- se consigue con “seguridad total”.

“Seguridad Total. En estas Pascuas un saludo muy especial a los soldados y policías de la Patria. Que venga la Seguridad Total que es el camino de La Paz Total para todos los colombianos”, advirtió el expresidente en X.

Los duros señalamientos de Roy contra Uribe

Poco después, el trino del exmandatario llegó a las manos del exsenador Roy Barreras, quien pronto se pronunció en la misma red social. En su publicación, incluyó una captura de pantalla del trino de Uribe y una nota de prensa del diario El País en la cual señalaban que Roy Barreras estaba lanzando un plan de “seguridad total” desde el Bulevar del oriente de Cali.

En la publicación, Barreras se fue de frente contra Uribe y lanzó unos duros señalamientos.

“Que inseguridad! Hasta las ideas ellos te las roban! Los mismos que te roban los subsidios para los campesinos, los mismos que se roban los baldíos, los mismos que le robaron la vida a 6402 inocentes para engañarte, los mismos que te robaron hace 20 años las horas extras, los dominicales y los recargos nocturnos, son los mismos que quieren robarte tu futuro, tus derechos, tus sueños. ELLOS SON LA INSEGURIDAD!”, puntualizó Barreras en su trino.