Tres menores quedaron en cuidados intensivos tras incendio causado por un volador en Medellín

Un lamentable accidente tuvo lugar en Medellín en la madrugada de este 25 de diciembre por el uso de pólvora en el barrio Granizal, al nororiente de la ciudad. Cinco personas quedaron lesionadas, tres de ellas de gravedad, después de que un incendio causado por el explosivo quemara la vivienda donde se encontraban.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la emergencia fue reportada a la línea 123 de la Policía a las 2:49 de la mañana y, de momento, se sabe que la conflagración habría sido causada por un volador que cayó sobre un casa ubicada en la carrera 38 con calle 104.

Tres menores gravemente afectados

Tres niños de 6, 8 y 11 años fueron trasladados a centros hospitalarios y permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a la exposición al humo como producto del incendio. Igualmente, dos adultos también quedaron lesionados. Una mujer ya fue dada de alta, pero el hombre continúa en urgencias.

La situación fue atendida por el cuerpo de bomberos y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD). El alcalde confirmó que el equipo técnico continúa evaluando las afectaciones estructurales de la vivienda, mientras que el equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento y atención a las personas afectadas.

Gutierrez afirmó que durante este mes se han presentado cuatro incendios relacionados con el uso de pólvora en la capital de Antioquia. “Hacemos un llamado urgente a la conciencia y al autocuidado: el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas. Prevenir estos hechos está en manos de todos. Cuidarnos es un acto de responsabilidad colectiva”, agregó en su mensaje en X.