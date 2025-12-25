Archivan el proceso contra el director de cine y televisión Camilo Vega, acusado de millonaria estafa

La indagación por el delito de estafa que había abierto la Fiscalia en contra del director y productor de cine, Camilo Andrés Vega, fue archivada recientemente tras una conciliación entre las partes. El realizador es conocido por participar en varias series de televisión, como Paquita la del Barrio (2016), Pálpito (2022) y La Guzman (2019), entre muchas otras.

Las acusaciones a Vega

El director de El rey de la montaña había sido denunciado por tres personas porque supuestamente les prometió rendimientos o ganancias de hasta el 40 % si invertían en proyectos cinematográficos que, en varios casos, no se llevaron a cabo.

Los tres denunciantes eran un antiguo socio de Vega, Julián Solórzano, quien es empresario del sector automotriz, y los médicos Diego Penagos y Mario Sánchez. Todos ellos afirmaban que su dinero nunca retornó, pero información del medio Caracol Radio reveló que al analizar el caso la Fiscalía concluyó que: “Los contratos aportados al expediente, libremente suscritos por los inversionistas, establecen expresamente que se trataba de proyectos audiovisuales sujetos a riesgo comercial”.

“Conocían la naturaleza incierta del negocio”

“No existe evidencia de que el denunciado hubiese inventado proyectos falsos o inexistentes. Por el contrario, se acreditó la producción, finalización y exhibición de El Rey de la Montaña, verificable en la cartelera comercial y en su posterior presencia en una plataforma digital extranjera. En el caso de Amazon INC – El Ministro, se comprobó documentalmente que el proyecto alcanzó etapas de preproducción, incluyendo guion, planeación y desarrollo creativo”, afirmó el documento de la entidad.

Además, la Fiscalía señaló que el material recaudado muestra que “ninguno de los denunciantes fue inducido mediante una mentira” y asegura que “todos conocían la naturaleza incierta del negocio, lo cual fue expresamente aceptado en los contratos”.

Todos llegaron a acuerdos

El denunciado Camilo Vega y el empresario Solórzano, suscribieron un acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto. El doctor Diego Penagos,también llego a unacuerdo con el denunciado y expresó formalmente su intención de no continuar con la acción penal.

Por su parte, sobre el doctor Mario Sánchez, Vega afirmó a la Fiscalía haber formulado varias ofertas de arreglo y propuestas de pago, sin recibir respuesta del denunciante. En vista de lo sucedido con los tres hombres y el denunciado, la Fiscalía decidió archivar el caso.