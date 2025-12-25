Tras conducir en contravía, un motociclista chocó de frente contra un camión y murió en vía Sopó-Briceño

Este diciembre ha estado tristemente marcado por graves siniestros viales en las vías de Colombia. Pues bien, esta Navidad no estuvo exenta de incidentes. En la mañana de este 25 de diciembre se registró un grave accidente en el cual un motociclista falleció tras chocar con un camión en la vía Sopó-Briceño, en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con un reporte de la Policía de Tránsito y Transporte compartido por la emisora Blu Radio, el motociclista estaba conduciendo en contravía cuando se estrelló de frente contra el camión.

Después del accidente, varios ciudadanos que pasaron por el lugar de los hechos grabaron cómo quedaron el camión y la motocicleta. En las redes sociales quedó captado cómo mientras el conductor de la moto sufrió un grave impacto, el camión apenas tiene una abolladura en el frente.

Este no ha sido, sin embargo, el único accidente mortal que involucró a un motociclista durante este 25 de diciembre.

Grave accidente en la avenida de Las Américas

En la madrugada de esta Navidad, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó un grave siniestro vial en el occidente de la capital, específicamente en la avenida de Las Américas con carrera 50.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la Av. Américas con carrera 50, sentido Orie-Occi, entre automóvil y motociclista. Ruta alterna: Av. Centenario. La Policía de Tránsito de Bogotá está en el punto y criminalística se dirige a realizar labores de investigación”, advirtió la Secretaría de Movilidad de la capital en su primer reporte, sobre las 4:30 de la mañana.

“A esta hora finalizan las labores de investigación por parte de criminalística y se habilita la movilidad de la Av. Américas con carrera 50. La Secretaría de Movilidad y Bogotá Tránsito lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida”, concluyó la entidad a las 8:07 de la mañana.