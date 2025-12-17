Acciones para frenar la fatalidad dejaron cambios significativos para los motociclistas

Colombia registró un aumento en los siniestros viales durante 2025, especialmente en aquellos que involucran a motociclistas, peatones y mujeres. Sin embargo, las cifras oficiales muestran un cambio relevante para los usuarios de motocicleta ya que la mortalidad relativa asociada a este tipo de vehículos presentó una reducción frente al año anterior, pese al crecimiento del parque automotor.

Frenar la fatalidad en tiempos de crisis la meta de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y octubre de 2025 las muertes por siniestros viales aumentaron un 5 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Sin embargo, al analizar la mortalidad en relación con el número de motocicletas nuevas que ingresaron a las vías, se evidenció una disminución del 21 %. En 2024 se reportaron 62,6 motociclistas fallecidos por cada 10.000 motos nuevas, mientras que en 2025 la cifra bajó a 49,3.

“Frente a esta realidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha asumido un papel más activo que nunca. No solo despliega cifras: acompaña, previene, orienta y abraza una causa nacional que nos convoca a todos: proteger la vida. Las cifras también cuentan historias: menos riesgo por cada moto nueva Hablar de seguridad vial no es solo hablar de números, pero entenderlos permite salvar vidas”, dijo la entidad.

Este resultado se presenta en un contexto de expansión acelerada del parque de motos, con cerca de 240.000 motocicletas adicionales circulando en el país frente al año anterior. De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV, la reducción de la mortalidad relativa estaría asociada a estrategias de prevención, pedagogía vial, mayor presencia institucional y mejoras en la atención oportuna a siniestros.

Según la ANSV el incremento total de los siniestros responde a factores estructurales como el aumento de la exposición al riesgo, brechas en cultura y habilidades viales, control insuficiente en algunos territorios, especialmente durante fines de semana y horarios nocturnos, y una baja efectividad en la aplicación de sanciones, ya que solo 3 de cada 10 comparendos se convierten en multa.

Además, durante 2025, la ANSV fortaleció su presencia en el territorio con 12.693 acciones en 614 municipios del país, tanto en zonas rurales y las que históricamente han tenido menor acompañamiento institucional. Estas acciones incluyeron más de 7300 intervenciones técnicas y pedagógicas y la sensibilización de 384.668 personas en espacios como terminales de transporte, peajes, empresas, centros educativos y comunidades locales.

Adicionalmente, más de 200 municipios recibieron asistencia técnica para la formulación de Planes Locales de Seguridad Vial, con el objetivo de mejorar la gestión del riesgo y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Ahora, de cara a la temporada de fin de año, que es considerada la más crítica por la accidentalidad, la Agencia activó el Plan Navidad, con presencia en corredores turísticos y terminales, y un énfasis especial en la protección de motociclistas, peatones, niños, mujeres y adultos mayores.

La ANSV reiteró que la seguridad vial es una responsabilidad compartida que involucra a autoridades locales, organismos de tránsito, empresas y ciudadanía. Aunque el país enfrenta un aumento de los siniestros viales, las cifras muestran un avance relevante para los motociclistas, en medio de un desafío que continúa siendo prioritario para las políticas públicas de movilidad y seguridad vial.