Reportan mortal accidente este 25 de diciembre en la avenida de Las Américas, en el occidente de Bogotá

Tras el fatal accidente en la avenida de Las Américas de Bogotá, las autoridades tuvieron que acudir a la zona para regular el tráfico

En la madrugada de este 25 de diciembre se registró un accidente de tránsito en la avenida de Las Américas de Bogotá que empañó la fiesta de Navidad de varias familias en la capital. De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Movilidad, el siniestro vial dejó una persona fallecida.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la Av. Américas con carrera 50, sentido Orie-Occi, entre automóvil y motociclista”, informó la Secretaría de Movilidad a las 4:43 de la madrugada de este jueves festivo en su cuenta oficial en la red social X.

Al punto en el que se registró el fatal accidente acudieron unidades de la Policía de Tránsito de Bogotá y un Grupo de Criminalística. Adicionalmente, las autoridades les indicaron a los ciudadanos que transitaban por el sector que tomaran una ruta alterna por la calle 13.

El tráfico normal de la zona duró afectado varias horas. “Criminalística realiza labores de investigación en la Av. Américas con carrera 50 en sentido Oriente - Occidente”, informó la Secretaría de Movilidad sobre las 6:33 de la mañana.

El reporte más reciente de lo ocurrido en la zona fue publicado a las 8:07 de la mañana. Solo hasta esa hora, las autoridades confirmaron que finalizaron las labores de investigación por parte de la unidad de Criminalística. Además, se logró habilitar el normal tránsito por la avenida de Las Américas con carrera 50.

Entre tanto, la Secretaría de Movilidad compartió un mensaje de condolencias con los familiares de la persona que murió en este trágico accidente.

La entidad, además, ha reiterado el llamado a los ciudadanos para que conduzcan con seguridad vial. Entre otras cosas, recordó que es clave cumplir con las normas de tránsito, no superar los límites de velocidad y, bajo ninguna circunstancia, conducir si han bebido alcohol.