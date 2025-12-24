El conductor que manejó en contravía en tunel de Tolima recibió millonarias multas por infracciones: su licencia lleva casi 20 años vencida

Enl pasado 23 de diciembre si hizo viral en redes sociales un video que muestra a un irresponsable conductor de una camioneta yendo en contravía en el túnel de Gualanday, Tolima. La actitud del individuo causó indignación porque puso en riesgo la vida de quienes transitaban la zona y casi choca a una moto que iba en el sentido correcto de la vía.

Lea también: Ministra de transporte anuncia topes tarifarios en tiquetes aéreos durante temporada alta

Los detalles sobre el conductor

El causante del incidente fue el conductor de una camioneta Ford Escape negra que se dirigía desde Ibagué a Fusagasugá e ingresó en contravía al túnel de Gualanday. Según las imágenes compartidas en redes, el automotor se moxilizaba con tranquillidad teniendo las luces de parqueo encendidas.

El secretario de Tránsito del Tolima, Mario Tovar, le reveló a Noticias Caracol que el infractor fue identificado como Carlos Pachón, un hombre con un historial extenso de imprudencias en la vía. Al parecer, el hombre cuenta con 15 comparendos registrados desde 2005, de los cuales seis son por conducir bajo los efectos del alcohol. Sumado a esto, su licencia estaba vencida desde 2007, es decir, hace 18 años.

Multas millonarias

Después de la escena en el túnel, Pachón fue llevado al municipio El Espinal para realizarle una prueba de alcoholemia en un hospital, pero se negó a someterse al procedimiento, por lo que recibió dos órdenes de comparendo con multas que rondarían los 50 millones de pesos, además de una cancelación de su licencia de conducción por 20 años.

Tras los incidentes reportados en los últimos días, entre los que se cuenta el volcamiento y caída de varíos buses en las vías del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que tomen ciertas precauciones si va a viajar en estas fechas de Navidad.