Identifican a personas fallecidas en casa de Facatativá: aún falta un cuerpo por reconocer

La intoxicación de varias personas al interior de un hogar de Facatativá, Cundinamarca, que derivó en su muerte, tiene consternada a la población de la zona por las condiciones del accidente. Los hechos aún en investigación, ocurridos en la madrugada del 24 de diciembre en el barrio Manablanca, dejaron cuatro víctimas mortales.

Braider López Méndez (23 años), Anderson Moisés Bermejo (26 años) y Maikel Martínez Osorio son los tres hombres ya identificados del grupo de cuatro individuos fallecidos. Todos estaban entre los 20 y 30 años de edad y eran de nacionalidad venezolana.

Las condiciones del accidente

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que los cuatro jóvenes vivían juntos en la misma casa y, al parecer habrían estado bebiendo horas antes de la tragedia. Los hombres se habrían quedado dormidos con la estufa prendida, lo que derivó en un envenenammiento por monóxido de carbono que acabó con sus vidas.

En la vivienda, los investigadores encontraron una pipeta de gas vacía, una olla con evidentes signos de quemado y un fuerte olor a gas. Además, el alcalde de Facatativá, Luis Carlos Casas, le indicó al medio CityTV que tres de los cuerpos fueron hallados en posición fetal en una habitación, mientras que el cuarto fue encontrado en el baño de la vivienda.

Aunque la intoxicación con dicho gas es la causa más probable, la investigación continúa abierta y no se descartan otras hipótesis. Los equipos especializados inspeccionan las condiciones internas del inmueble y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya realizó el levantamiento de los cuerpos para su inspección por parte de Medicina Legal.