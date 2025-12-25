Grave incendio en el Mercado de Bazurto en Cartagena dejó varios locales destruidos y pérdidas millonarias

Una fuerte conflagración se registró hoy en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, una concurrida zona comercial que comenzó a incendiarse en horas de la mañana de este 25 de diciembre. El hecho se presentó en el sector Pasaje Comercial El Hueco, contiguo al pasaje La Colombiana, comprometiendo una edificación de tres pisos donde funcionaban varias bodegas y almacenes comerciales.

Aunque no hubo personas lesionadas, la destrucción de la bodega de ropa donde el incendio comenzó fue total, y el suceso generó afectaciones en locales contiguos, ocasionando pérdidas millonarias.

Un riesgo adicional

Según la Alcaldía, durante la atención de la emergencia se identificó que en un local contiguo al punto de origen del incendio funcionaba un establecimiento que almacenaba pólvora y elementos explosivos. La situación no fue informada previamente por los propietarios ni trabajadores, poniendo en grave riesgo la vida de las unidades de bomberos y de los demás organismos de socorro.

Afortunada, los bomberos lograron controlar el fuego antes de que las llamas alcanzaran ese establecimiento, del cual la Policía Nacional adelanta las verificaciones respecto a la procedencia de la mercancía y la documentación legal del local.

La administración municipal informó que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena permanece en el lugar realizando labores de apagado de puntos calientes, remoción y enfriamiento, debido a la presencia de material inflamable y combustible, con el fin de evitar una posible reactivación del fuego.