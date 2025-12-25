Ecuador restringe pasos fronterizos de Colombia y Perú: ¿Por dónde puede entrar al país?

Desde el pasado miércoles, Ecuador dejó habilitados solo dos pasos fronterizos con Colombia y Perú por “razones de seguridad nacional”. Ahora, la porosa, extensa y compleja línea limítrofe de más de 600 kilómetros que comparte con Colombia solo tendrá un punto de acceso entre ambas naciones.

En ese sentido, el país vecino definió que el único paso internacional con Colombia será el puente internacional de Rumichaca, localizado entre Ipiales, Nariño y la ciudad ecuatoriano de Tulcán. Esta medida ya fue comunicada al Gobierno y se mantiene por tiempo indefinido. Así pues, el paso por el puente pnternacional San Miguel ubicado en Putumayo, que se conecta con Sucumbios, Ecuador queda suspendido.

Los límites con Perú

Por su parte, la frontera de 1.500 kilómetros que comparte con Perú tendra su único punto de acceso en el puente internacional Aguas Verdes - Huaquillas, que es la principal puerta comercial con su otro vecino.

Desde el año pasado, Ecuador vive en estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa, ocn el fin de intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país en los últimos años. Este 2025, la nación cerrará el año con la mayor tasa de homicidios de la región: 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.