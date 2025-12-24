¿Se le explotó un buñuelo?: esto puede hacer si sufre una quemadura por aceite caliente

Aunque las quemaduras por polvora son las lesiones que más preocupan a la población colombiana durante las celebraciones decembrinas, hay otra herida que sucede en la época de las fiestas y puede generar quemaduras graves en la piel. Se trata de las provocadas por el aceite caliente al fritar alimentos, y pasa especialmente al preparar buñuelos.

¿Por qué explotan los buñuelos?

En primer lugar, debe tener en cuenta que los buñuelos explotan porque, si la mezcla no queda homogénea, se forman burbujas líquidas en la masa que estallan con el calor y generan los accidentes.

Para tener una mezcla adecuada, es importante usar queso costeño y bien rallado, tener una masa suave y fresca y poner el fogón en una temperatura media.

¿Cómo atender una quemadura?

En caso de que estalle la mezcla durante la cocción y caiga aceite sobre su piel, lo primero que debe hacer es evaluar la gravedad de la quemadura.

En caso de que la piel se enrojezca pero no haya ampolla, es de primer grado.

Si la capa exterior de la piel se quema, la quemadura es dolorosa y salen ampollas, es de segundo grado.

Cuando la piel se ve blanca, carbonizada o consumida por el fuego o cuando no se tenga ninguna sensación en la herida, es una quemadura de tercer grado y no puede ser tratada con primeros auxilios caseros, por lo que requiere atención médica urgente. La pérdida de sensibilidad implica el daño a tejidos como nervios y tendones.

Igualmente, si la ampolla o hinchazón por una quemadura es grande y se da en una zona sensible como la cara, manos, pies, articulaciones o en los genitales, también debe ser vista por un profesional de la salud.

Primeros auxilios en casa

Las quemaduras y ampollas pequeñas y superficiales pueden ser atendidas en el hogar siguiendo estos pasos: