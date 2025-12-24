“No sea sapa”: La grosera respuesta de conductor de TransMilenio tras ser gritado por usuaria

Para diciembre del 2000, Bogotá vio rodar por sus calles el primer articulado de TransMilenio, medio de transporte que actualmente transporta a millones de personas a sus lugares de trabajo, estudio, o para realizar cualquier diligencia. Pero más allá de su funcionalidad, algunos funcionarios y usuarios se han hecho virales por reprochables escenas con sus comportamientos; muestra de esto fue la grosera respuesta de uno de los operarios con una pasajera que le hizo una pregunta.

El usuario de TikTok ‘@lukas.kdc’, fue el encargado de postear este clip en la red social china, mismo en el que se ve a decenas de pasajeros descender de uno de los buses tras una solicitud de la central de operaciones; algunos de ellos ofuscados, puesto que esto implicaba una serie de retrasos en sus trayectos.

Este inconformismo se manifestó en varias acciones, dentro de ellas el grito de una mujer que le reclamó al conductor diciéndole desde la lejanía: “¿Por qué“. Pero lo que se creería sería una reacción adecuada del que estaba al frente del volante, terminó convertida en un despectivo: ”No sea sapa"; algo que causó gran indignación en los presentes en la escena.

¿De cuánto es la multa por colarse en TransMilenio?

De acuerdo con un reporte del Concejo de Bogotá, durante 2024 se impusieron cerca de 174.000 comparendos a personas que ingresaron al sistema sin pagar el pasaje. Sin embargo, solo se cancelaron alrededor de 10.364 sanciones, lo que evidencia que aproximadamente el 94 % de estas multas no fueron pagadas.

Para 2025, esta práctica continúa generando un fuerte impacto financiero en el sistema de transporte. Colarse constituye una infracción tipo 2, cuya sanción económica asciende a $189.800 pesos. Esta multa aplica no solo para TransMilenio, sino también para el SITP y TransMiCable.

¿Qué hacer si soy víctima de un ataque en TransMilenio?

Ante el aumento de casos de violencia contra las mujeres, así como de acoso sexual y violencia basada en género, el sistema de transporte implementó botones de pánico en algunas estaciones estratégicas, especialmente en zonas con alta presencia universitaria, como la estación Universidades – City U.

Al oprimir estos dispositivos, los usuarios pueden solicitar ayuda inmediata y reportar el hecho, lo que activa un protocolo de seguridad para proteger a la víctima. Además, las cámaras de vigilancia permiten realizar el seguimiento del agresor en caso de que intente huir.