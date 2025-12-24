¿Planea salir en Navidad? Atención a TransMilenio y la movilidad este 24 de diciembre en Bogotá

Así funcionará TransMilenio y la movilidad este 24 de diciembre en la capital del país

Hoy, miércoles 24 de diciembre, Bogotá vive una de las jornadas de mayor flujo de personas en el año. Entre las cenas familiares, las compras de último momento y los encuentros sociales, la movilidad de la capital se convierte en el factor determinante para miles de ciudadanos.

Para facilitar el orden en la capital, la Alcaldía Mayor y TransMilenio han dispuesto un operativo que busca reducir las aglomeraciones y asegurar el retorno de los usuarios a sus hogares antes de la medianoche.

Estos son los horarios y operación de TransMilenio y SITP

Para quienes dependen del transporte público, la regla principal para este miércoles es la anticipación. De acuerdo con el reporte oficial, tanto los buses articulados (troncales) como los zonales del SITP operarán en su horario habitual de cierre, es decir a las 11:00 p. m.

Sin embargo, las autoridades advierten que el refuerzo de este operativo será durante la tarde y las primeras horas de la noche, que serían las horas de mayor congestión y tráfico.

Se ha priorizado la frecuencia de buses en estaciones con alta demanda comercial y de conexión, en sectores como San Victorino, Avenida Jiménez, Calle 100 y los portales del sistema. El objetivo es atender el aumento de pasajeros que se desplazan hacia el centro y el norte de la ciudad para las festividades.

Rutas especiales para la jornada

Para facilitar el acceso a puntos de interés cultural y zonas de comercio, hoy estará activa la ruta navideña troncal M09 – H09. Este servicio especial conecta el Portal Tunal con el Museo Nacional a partir de las 6:00 p. m. y hasta el cierre del sistema.

Las paradas habilitadas para este servicio incluyen puntos estratégicos como Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves y San Diego. Esta ruta se presenta como la alternativa más eficiente para quienes se encuentren en el centro histórico y deban desplazarse hacia el sur de la capital.

Restricciones vehiculares: El pico y placa no se detiene

A diferencia de otros años o periodos festivos donde se levantan las restricciones, la Secretaría de Movilidad confirmó que el pico y placa en Bogotá funciona con normalidad hoy 24 de diciembre. Los conductores de vehículos particulares deberán acatar la medida según el último dígito de su placa, tal como lo establece el calendario normalmente.

Es importante recordar que el Distrito ha programado el levantamiento de esta medida únicamente para el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Por lo tanto, para este miércoles de Navidad, la restricción permanece activa en sus horarios habituales.

Seguridad y recomendaciones finales

La Policía Metropolitana de Bogotá y el equipo de asistencia de TransMilenio mantienen activos los puntos de control en ciertas estaciones. Una de las directrices más claras que dan las entidades para esta jornada es la prohibición total de transportar pólvora o artículos pirotécnicos dentro de los buses y estaciones, como medida de seguridad para prevenir accidentes en espacios cerrados.

Asimismo, para un viaje sin contratiempos, se recomienda a los ciudadanos:

Recargue la tarjeta ‘tullave’ con anterioridad para evitar filas en las taquillas.

con anterioridad para evitar filas en las taquillas. Consulte el estado de las rutas en tiempo real a través de la aplicación TransMiApp .

. Inicie el viaje de regreso antes de las 9:00 p. m. para evitar el pico de congestión previo al cierre del sistema.

Con estas medidas, la ciudad busca que los desplazamientos durante la víspera de Navidad se realicen de manera fluida, permitiendo que los bogotanos lleguen a sus destino posiblemente más rápido de lo habitual.