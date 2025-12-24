Distrito de Bogotá llega a acuerdo con recicladores después de las protestas del lunes 22: esto fue lo que decidieron

Después de las manifestaciones de los recicladores que paralizaron la movilidad de Bogotá el 22 de diciembre, la Alcaldía de Bogotá llegó a un acuerdo con este gremio para modificar el decreto 014 de 2023, contra el cual estaban protestando.

Después de reunirse con los recicladores, el Distrito definió cambiar el artículo noveno de esa norma, relacionado con las estrategias para la conservación del espacio público, por el malestar que generó entre quienes se manifestaron.

Lo que dicta el documento firmado

“En cumplimiento del compromiso de trabajar sobre lo construido, se acordó la modificación del decreto 014 de 2023, para alinearlo con la normativa nacional, a saber, el decreto 1381 de 2024 del Ministerio de Vivienda, particularmente en lo que respecta a la recuperación del material aprovechable”, se puede leer en el acta firmada por los recicladores y la Alcaldía de Bogotá.

En ese mismo documento, las partes definieron que el 3 de enero se realizará la revisión conjunta del decreto modificatorio en la Alcaldía Local de Chapinero. Además, acordaron que el 8 de enero presentaran el proyecto y contarán 10 días hábiles para la revisión jurídica y otros 10 para la firma.