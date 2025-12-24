Desarticulan la banda ‘Los Leñadores’: presuntos responsables de ecocidio en Cundinamarca y Boyacá

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá a cinco posibles integrantes de ‘Los Leñadores’, una red delictiva señalada de utilizar documentos y permisos falsos a nombre de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para dar apariencia de legalidad a la madera extraída ilegalmente de zonas de conservación en Cundinamarca y Boyacá.

Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a estas personas los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, daño en los recursos naturales y ecocidio.

Entre los investigados están: Pedro Rodolfo Torres Espitia, propietario de un establecimiento de comercio en Tausa (Cundinamarca), quien estaría a cargo de coordinar la obtención, transformación y transporte de manera; Alba Janet Espitia, representante legal de una empresa utilizada para blanquear el origen del producto; y Diana Nataly Fandiño Pinzón, secretaria de los dos negocios comprometidos.

Los otros judicializados fueron identificados como Alex Néstor Gómez Rincón, presunto responsable de la tala de bosque nativo en áreas de conservación y zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del Río Bogotá, así como del transporte y comercialización de madera; y Edén Humberto Martínez Ángel.

Cuatro de los procesados deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia; mientras que Diana Nataly Fandiño Pinzón seguirá vinculada a la investigación.

En un procedimiento realizado recientemente a ‘Los Leñadores’ les fueron incautados 920 metros cúbicos de madera, los cuales estaban listos para ser comercializados en Facatativá, Madrid, Cajicá, Zipaquirá, Tausa y Ubaté (Cundinamarca). Las labores de técnicas dan cuenta de que su actuar delincuencial ocasionó la pérdida de varios ecosistemas, afectó la biodiversidad y alteró los ciclos naturales de los bosques.