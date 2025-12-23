Capturan a cinco menores de edad por presunto robo de un carro al sur de Bogotá: iban acompañados por un adulto

En Bogotá no cesan los hurtos y las preocupaciones por la participación de menores de edad en actos delictivos. Este año, varios mediáticos crímenes cometidos en la capital han tenido involucrados a jóvenes de menos de 18 años. Ese fue el caso del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe durante un evento de campaña y del asesinato del joven Jean Claude Bossard en medio de un atraco.

Nuevamente, varios adolescentes fueron capturados en la ciudad por su supuesta participación en actividades ilegales. Cinco jóvenes de 14, 16 y 17 años fueron aprehendidos por la Policía después del presunto robo un vehículo en la localidad de Usme.

En compañía del adulto, los menores habrían cometido el hurto del automotor para después emprender la huida hacia el barrio Bellavista, en la localidad de San Cristóbal. Sin embargo, los reportes de los vecinos alertaron a las autoridades, quienes consiguieron ubicar el vehículo robado.

Intentaron fingir normalidad

Los presuntos responsables abandonaron el carro en plena vía pública ante la presencia de la Policía y pretendieron escapar caminando, en busca de fingir normalidad. Sin embargo, pocos metros después fueron interceptados nuevamente y dejados a disposición de la autoridad administrativa competente, mientras que el adulto capturado que iba con ellos quedó a disposición de la Fiscalía.

Según datos de la Policía, este año se han capturado más de 2.549 personas por cometer diferentes delitos y se han recuperado 46 vehículos robados.