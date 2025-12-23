Envían a la cárcel a sujetos que habrían robado el mismo almacén de cadena hasta 20 veces en Antioquia

El descaro de dos presuntos ladrones quedó en evidencia en un comunicado de prensa compartido por la Fiscalía General de la Nación en la tarde de este martes 23 de diciembre. De acuerdo con el boletín, por solicitud del ente investigador, un juez de control de garantías tomó la decisión de enviar a la cárcel a dos hombres señalados de robar un mismo supermercado de cadena en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en Antioquia.

(Lea además: Impactantes reflejos: motociclista se salvó de ser atropellado por camioneta que salió de túnel en contravía en Tolima).

“Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los hechos ocurrieron entre julio de 2024 y noviembre de 2025, en diferentes locales de un almacén de cadena, ubicados en Medellín y Bello (Antioquia)”, indicó la Fiscalía en su comunicado.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por esa entidad, Yeiner Alejandro Carmona Echavarría, conocido como alias Mandíbula, habría participado en un total de 20 robos. Mientras tanto, Mateo Marín Bedoya, identificado como alias Aretes, es señalado por ocho hurtos. En total, habrían conseguido robarse una cifra superior a los 32 millones de pesos.

Uno de los presuntos ladrones aceptó cargos

Entre otras cosas, la Fiscalía puso en evidencia el modus operandi de los sujetos una vez se encontraban en los almacenes.

“Se evidenció, además, que los procesados ingresaba a los establecimientos comerciales y simulaba comprar algún producto y al momento de pagar, al parecer, amenazaban con arma de fuego a los empleados y sustraía el dinero de la caja registradora. En otras ocasiones esperaban en motocicleta a las afueras de los locales mientras otras personas cometían el hurto”, puntualizó la Fiscalía.

Por último, el ente investigador reveló que a los dos sujetos capturados les imputaron el delito de hurto calificado y agravado. Uno de ellos, Carmona Echavarría, aceptó el cargo que le imputaron.