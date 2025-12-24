¿Cuáles serían los nuevos impuestos que decretará el Gobierno Petro en medio de la emergencia económica?

El presidente Gustavo Petro defendió su decisión de decretar un estado de emergencia económica durante su alocución de esta noche. Entre otras cosas, dio detalles sobre los nuevos impuestos que vendrán con la facultad que le dio el decreto para expedir normas de orden económico.

(Lea también: Presidente Petro anunció que habrá un “salario mínimo vital” por primera vez en 2026).

Para empezar, el primer mandatario arremetió contra “los más ricos de Colombia” y señaló que los impuestos que busca crear los afectarán directamente.

Según reveló el primer mandatario, entre los actores económicos cobijados por las medidas estarán los bancos, pues tendrían que empezar a aportar más impuestos. Puntualmente, habría una sobretasa de 10 puntos porcentuales a la tarifa de renta que en la actualidad pagan las empresas del sector financiero. Es decir, pasarían de tener una tarifa del 35 % al 50 % a raíz de las nuevas medidas del Ejecutivo.

El sector financieron ya había alzado su voz de protesta y había rechazado la medida, pues consideró que estos impuestos no pueden aplicarse después de que el Congreso decidió hundirlos cuando hizo naufragar la reforma tributaria del Gobierno.

“La mitad de la actividad bancaria del país quedaría en manos del Estado”, advirtió el presidente de Asobancaria y exministro de Vivienda Jonathan Malagón. “Estas decisiones terminan desplazando al sector privado en favor del sector público y ponen en riesgo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”, agregó Malagón.

Pero ese no será el único impuesto nuevo que espera implementar el presidente Gustavo Petro.

Así mismo, advirtió que habrá un impuesto al patrimonio para las personas que tengan un patrimonio superior a los $2.000 millones de pesos, quienes tendrían que pagar una tarifa del 5 % marginal. Es decir, que la tarifa del 5% se aplicaría solo a la cantidad adicional o extra del patrimonio que exceda un umbral específico, y no a la totalidad del patrimonio de una sola vez.

Adicionalmente, el primer mandatario señaló que debe revivirse la legalización de patrimonios con una tarifa del 19 %.

¿Cuánto espera recaudar el Gobierno Nacional?

De acuerdo con las cifras compartidas por el diario El Tiempo, en total el Ministerio de Hacienda esperaría recaudar cerca de $3,63 billones de pesos con estos nuevos impuestos.

Vale decir, sin embargo, que la meta final del Gobierno Nacional es recaudar más de $16 billones de pesos, tal y como lo había estipulado en la propuesta de reforma tributaria que las comisiones económicas del Congreso terminaron tumbando.