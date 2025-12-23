Atención: Gobierno Petro publicó decreto de emergencia económica y reveló cuánto durará

El presidente Gustavo Petro ha señalado que la emergencia económica es necesaria para la sostenibilidad fiscal del país

En la noche de este lunes 22 de diciembre el Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el decreto en firme de la anunciada emergencia económica, una medida de última hora que tomó después de que el Congreso hundiera la reforma tributaria con la cual buscaba mejorar la sostenibilidad fiscal durante el 2026.

El documento, de 20 páginas, contiene las firmas de todos los ministros del gabinete. Allí mencionan varios de los hechos que, según las consideraciones del Ejecutivo, lo obligaron a implementar esta medida. Por ahora, se sabe que aplicará en todo el territorio nacional y durará 30 días a partir de este 22 de diciembre.

El decreto consta de cinco artículos que explican de forma escueta lo que viene para el país. Además de declarar el Estado de Emergencia Económica, dejan claro que usarán las disposiciones contempladas en la ley para “conjurar la crisis”.

“El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, además de las medidas anunciadas en la parte considerativa de este decreto, todas aquellas que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas a cabo”, puntualizó el decreto.

Así mismo, convocan al Congreso para sesionar el décimo día siguiente al vencimiento del cese de Estado de Emergencia para realizar el control pertinente sobre la ejecución de las facultades extraordinarias del Gobierno Nacional.

De acuerdo con varias declaraciones el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se espera que el recaudo producto de esta medida de emergencia económica ascienda a 16,3 billones de pesos, la misma cifra que se esperaba reunir con la reforma tributaria que terminó naufragando en las comisiones económicas del Congreso.

Entre tanto, se espera que la Corte Constitucional revise la viabilidad de esta decisión y resuelva si se ajusta al marco normativo colombiano. De hecho, es esa alta corte la que tiene el deber de revisar este tipo de normas para constatar que se apeguen a la Constitución.

¿Qué es la emergencia económica decretada en Colombia?

En Colombia, la emergencia económica es considerada como un estado de excepción amparado por el artículo 215 de la Constitución Política.

Entre otras cosas, le da facultades extraordinaria al presidente para dictar decretos bajo una figura conocida como “fuerza de ley”. En la práctica, estas normas se implementan con el fin de enfrentar hechos graves e inminentes que perturben el orden económico o social del país.