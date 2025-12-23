Muere en accidente con su Ferrari Vince Zampella, uno de los creadores de ‘Call of Duty’

El desarrollador de videojuegos Vince Zampella, figura central detrás del fenómeno global Call of Duty, murió a los 55 años tras un accidente automovilístico ocurrido en el sur de California, de acuerdo con un reporte difundido por NBC News este lunes.

El fallecimiento se produjo el domingo en un tramo montañoso de una autopista del valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles.

Según la Patrulla de Carreteras de California, el Ferrari que conducía Zampella se salió de la vía, impactó contra una barrera de concreto y fue expulsado tras el choque.

Video del momento del impacto

Un testigo captó en video el instante del accidente. En las imágenes se observa un Ferrari rojo salir a gran velocidad de un túnel antes de perder el control y estrellarse.

Segundos después del impacto, el vehículo quedó envuelto en llamas, lo que agravó el siniestro.

Reacciones de la industria

Electronic Arts lamentó la pérdida a través de un comunicado enviado a TMZ.

“Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”, señaló un representante.

La empresa destacó que su influencia fue “profunda y trascendental” para el entretenimiento interactivo moderno.

Un legado en los videojuegos

Zampella es considerado una figura clave. Cofundó Infinity Ward y lideró el desarrollo de los primeros títulos de Call of Duty, franquicia lanzada en 2003 que redefinió los videojuegos de disparos y marcó a generaciones en el mundo.