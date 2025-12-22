“El no es amigo de Estados Unidos, él es un tipo malo”: Trump arremetió contra Petro y aseguró que ama a los colombianos

Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y dice que no es amigo de Estados Unidos

Este lunes, 22 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una alocución en la que se refirió a temas álgidos de su administración antes de terminar el año. Aprovechó para hablar sobre su relación con el presente Gustavo Petro y dijo que era un “tipo malo”.

Hace unos días el secretario de estado, Marco Rubio, también había dicho que, a pesar de que guardan buenas relaciones con las instituciones colombianas, no ven con buenos ojos la presidencia del país.

También le puede interesar: Caso frambuesas envenenadas: Gobierno aseguró que Zulma Guzmán Castro llegaría a Colombia extraditada antes de que termine el 2025

Trump arremetió contra Gustavo Petro y aseguró que “tiene que cuidarse”

El presidente de Estados Unidos se refirió a la lucha contra las drogas, las operaciones en Latinoamérica y sus relaciones diplomáticas con Colombia. En el espacio, le preguntaron sobre las declaraciones de Petro en las que aseguró que el país norteamericano debía devolver Texas a México porque “fue robado”.

“Él tiene fábricas de drogas. Hacen cocaína en Colombia, Él no es amigo de Estados Unidos. Es malo, es un tipo malo. Tiene que cuidarse, porque hacen cocaína y la mandan a Estados Unidos desde Colombia”, dijo Trupm.

Luego agregó: “nosotros amamos a los colombianos. Yo amo a los colombianos, es gente maravillosa. Son inteligentes, pero su nuevo líder es un fabricante de drogas y es mejor que cuiden las fábricas de cocaína, sabemos que hay tres grandes fábricas de cocaína y sabemos dónde están. Es mejor que las cierren”.

Una de las primeras en reaccionar a las declaraciones del presidente norteamericano fue la precandidata presidencial, Vicky Dávila.

"Urgente: Trump vuelve contra Petro, “NO es amigo de Estados Unidos, es un tipo malo, tiene que tener cuidado y cerrar las fábricas de cocaína pronto”“, escribió a través de sus redes sociales.