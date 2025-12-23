Pagos del bono ‘Colombia Mayor’ arrancan el 23 de diciembre: Ojo al Banco Agrario y Efecty

Quedan pocos días para el cierre del 2025 y, precisamente, este 23 de diciembre se le adelanta la Navidad a quienes hacen parte del programa Colombia Mayor, uno de los principales apoyos económicos del Gobierno para adultos de la tercera edad en situación de vulnerabilidad.

Este programa está diseñado para brindar un ingreso social básico a los colombianos mayores de 65 años que no cuentan con pensión y cuya situación socioeconómica se encuentra en niveles bajos, según los criterios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Sisbén. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, garantizando un complemento económico que les permita cubrir gastos esenciales como alimentación, medicamentos y transporte.

En esta temporada, el Gobierno adelanta el pago del segundo bono navideño del año, que beneficia a miles de usuarios del programa. La entrega se realiza a través de plataformas como Banco Agrario y Efecty, facilitando el acceso al recurso para quienes no tienen cuenta bancaria o prefieren cobrar en puntos físicos cercanos a sus hogares.

¿De cuánto es el bono ‘Colombia Mayor’?

Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años: 230.000

Adultos mayores de 80 años: 230.000

Mujeres entre los 54 y 59 años; y hombres entre los 59 y 64 años: 80.000

¿Cómo saber si hago parte de los beneficios del Gobierno?

Los pasos para saber si usted hace parte de los programas de beneficios del gobierno son muy sencillos. Inicialmente debe ingresar al sitio web https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ en donde podrá revisar con su cédula si está activo en ‘renta ciudadana’, ‘Colombia mayor’ o ‘renta joven’.