Caen ‘Los Pumas’, banda dedicada a robar vehículos de alta gama en Bogotá: usaban aplicaciones para cometer los hurtos

Después de 2 años de la Policía Metropolitana de Bogotá, cayó la banda criminal ‘Los Pumas’, una organización integrada por 12 personas que se dedicaban al robo de carros de alta gama y de plataforma en varias localidades de la ciudad. A esta banda se le atribuyen 21 casos, y su renta criminal asciende a 2.450 millones de pesos.

Así cometían los hurtos

Los presuntos delincuentes operaban en Puente Aranda, Kennedy, Fontibón, San Cristóbal, Engativá, Usaquén y Suba, solicitando vehículos de plataforma a través de diferentes aplicaciones. Durante el recorrido, intimidaban a los conductores con armas de fuego y robaban sus automóviles.

Luego de cometer los hurtos, dejaban a sus víctimas en lugares alejados. Además, también robaban carros estacionados atacando a sus propietarios en grupo.

La Policía determinó que, en ocasiones, los vehículos eran desguazados y publicados en redes sociales para venderlos a un menor costo con placas y licencias falsas.

Algunos capturados tenían antecedentes

Entre los capturados se encuentran alias ‘Nicky’, quien intimidaba a las víctimas con armas de fuego y alias ‘Paula’, encargada de solicitar los servicios de plataforma. Otra de las capturadas, alias ‘Celeita’, era quien conducía estos automóviles.

Esta última contaba con medida domiciliaria por hurto en el año 2024 y tiene 3 condenas vigentes por los delitos de hurto, receptación y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

Dos bandas más desarticuladas

Recientemente, las autoridades también capturaron a 14 integrantes de ‘Los Coyotes’ y ‘Los Calibradores’, dos grupos delincuenciales dedicados a la extorsión y al homicidio en el sur de la capital del país.

‘Los Coyotes’ realizaban cobros extorsivos a los ciudadanos de los sectores La Esmeralda y Divino Niño, en la localidad de Usme. Luego de tres diligencias de allanamiento y registro, se logró la captura mediante orden judicial de cinco personas y la imputación a dos más de este grupo delincuencial.

En otro operativo, la Policía desarticuló a ‘Los Calibradores’, conformado por nueve actores (uno de ellos operando desde la cárcel) dedicados a la extorsión de conductores informales y comerciantes de las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal y Usme.

‘Los Calibradores’ abordaban a sus víctimas en diferentes paraderos y rutas de transporte informal en los barrios Libertadores, Juan Rey, Tiaguaque, 20 de Julio y Restrepo y en establecimientos comerciales, entregándoles panfletos y realizándoles exigencias económicas entre los 300 y 900 mil pesos semanales a cambio de no atentar contra su vida.