¿Pensando en viajar este 2026? Esta es la lista completa de países en Europa a los que puede viajar sin visa desde Colombia

Viajar sigue siendo uno de los planes más deseados por los colombianos, ya sea para una escapada corta o para cumplir el sueño de conocer nuevos continentes. Con la planificación de viajes para 2026 ya en marcha, muchos empiezan a definir sus próximos destinos y, para una gran parte de los viajeros, Europa continúa encabezando la lista por su historia, cultura y variedad de experiencias. En ese contexto, conocer cuáles son los países europeos a los que los colombianos pueden ingresar sin visa se convierte en una información clave al momento de organizar el viaje.

países europeos que los colombianos pueden visitar sin visa:

Alemania- Austria- Bélgica- Croacia- Dinamarca- Eslovaquia- Eslovenia -España -Estonia -Finlandia -Francia -Grecia -Hungría -Islandia -Italia -Letonia Liechtenstein -Lituania -Luxemburgo -Malta -Noruega Países Bajos -Polonia -Portugal -República -Checa -Suecia -Suiza

Además del espacio Schengen, existen otros países europeos que también permiten el ingreso sin visa para colombianos, aunque con condiciones particulares:

Reino Unido: no exige visa para estancias cortas de turismo.

no exige visa para estancias cortas de turismo. Irlanda: permite el ingreso sin visa para visitas de corta duración.

permite el ingreso sin visa para visitas de corta duración. Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte: admiten el ingreso sin visa para turistas colombianos por periodos limitados.

Es importante tener en cuenta que, aunque no se requiera visa, las autoridades migratorias pueden solicitar documentos como pasaporte vigente, tiquete de regreso, prueba de alojamiento, seguro médico de viaje y demostración de solvencia económica.

Recomendaciones clave para viajeros colombianos a Europa en 2026

Antes de emprender un viaje a Europa, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos prácticos que pueden facilitar el ingreso y evitar contratiempos durante el trayecto: