¿Pensando en viajar este 2026? Esta es la lista completa de países en Europa a los que puede viajar sin visa desde Colombia

Viajar sigue siendo uno de los planes más deseados por los colombianos, ya sea para una escapada corta o para cumplir el sueño de conocer nuevos continentes. Con la planificación de viajes para 2026 ya en marcha, muchos empiezan a definir sus próximos destinos y, para una gran parte de los viajeros, Europa continúa encabezando la lista por su historia, cultura y variedad de experiencias. En ese contexto, conocer cuáles son los países europeos a los que los colombianos pueden ingresar sin visa se convierte en una información clave al momento de organizar el viaje.
países europeos que los colombianos pueden visitar sin visa:
Alemania- Austria- Bélgica- Croacia- Dinamarca- Eslovaquia- Eslovenia -España -Estonia -Finlandia -Francia -Grecia -Hungría -Islandia -Italia -Letonia Liechtenstein -Lituania -Luxemburgo -Malta -Noruega Países Bajos -Polonia -Portugal -República -Checa -Suecia -Suiza
Además del espacio Schengen, existen otros países europeos que también permiten el ingreso sin visa para colombianos, aunque con condiciones particulares:
- Reino Unido: no exige visa para estancias cortas de turismo.
- Irlanda: permite el ingreso sin visa para visitas de corta duración.
- Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte: admiten el ingreso sin visa para turistas colombianos por periodos limitados.
Es importante tener en cuenta que, aunque no se requiera visa, las autoridades migratorias pueden solicitar documentos como pasaporte vigente, tiquete de regreso, prueba de alojamiento, seguro médico de viaje y demostración de solvencia económica.
Recomendaciones clave para viajeros colombianos a Europa en 2026
Antes de emprender un viaje a Europa, es fundamental tener en cuenta algunos aspectos prácticos que pueden facilitar el ingreso y evitar contratiempos durante el trayecto:
- Pasaporte vigente: verifique que su pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento del viaje y cuente con páginas libres para sellos migratorios.
- Regla de los 90 días: recuerde que la permanencia máxima sin visa en el espacio Schengen es de 90 días dentro de un periodo de 180 días, sumando todos los países visitados.
- ETIAS obligatorio: a partir de 2026, los colombianos deberán tramitar el ETIAS, una autorización electrónica previa al viaje. No es una visa, pero será un requisito indispensable para ingresar a la mayoría de países europeos.
- Seguro médico internacional: aunque no siempre lo solicitan, es altamente recomendable contar con un seguro de viaje que cubra emergencias médicas, hospitalización y repatriación.
- Documentos de respaldo: tenga a la mano tiquetes de ida y regreso, reservas de alojamiento o carta de invitación, y prueba de solvencia económica. Las autoridades migratorias pueden solicitarlos al ingresar.
- Planificación del itinerario: llevar un plan básico del viaje, con ciudades y fechas aproximadas, puede facilitar los controles migratorios y demostrar el carácter turístico de la visita.
- Conectividad y pagos: revise opciones de roaming, eSIM o SIM local, y notifique a su banco sobre el viaje para evitar bloqueos en tarjetas.