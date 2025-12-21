“Hemos logrado una de las mayores incautaciones de la historia, sin un solo muerto”: Petro envía indirecta a Trump

“En dos días, la inteligencia de la Armada Nacional logró incautar 27 toneladas de cocaína”, informó este domingo el jefe de Estado en su cuenta de la red social X (antes Twitter) sobre dos operaciones realizadas en América Latina y Europa.

El mandatario se refirió a una operación conjunta con autoridades antimafia de Panamá, Australia, Costa Rica y El Salvador que permitió la incautación de nueve toneladas de cocaína transportadas en embarcaciones en aguas del Pacífico.

Sobre la otra operación realizada en Europa, el presidente escribió en X: “Cerca de las Islas Canarias, con ayuda de las policías de Europa, se incautaron 18 toneladas”.

Al destacar que en las operaciones hubo aproximadamente 20 personas capturadas, el jefe de Estado enfatizó que “hemos logrado una de las mayores incautaciones de la historia en solo dos días, sin un solo muerto”.

Cae cocaína avaluada en 140 millones de dólares​​

De otra parte, la inteligencia de la Armada en Colombia permitió la incautación de 2,9 toneladas de cocaína a 45 millas náuticas de la costa nariñense.

Unidades de la Armada lograron la interdicción de una embarcación tripulada por dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano, la cual transportaba cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a Centroamérica.

La operación fue posible gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, que permitió a unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco detectar la embarcación.

De manera inmediata, los marinos de Colombia efectuaron la interdicción e inspección de la motonave, hallando en su interior 146 bultos con sustancias ilícitas.

Los capturados y el alijo incautado fueron trasladados a puerto seguro, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), estableciendo que se trataba de 2.912 kilogramos de clorhidrato de cocaína y un kilogramo de sustancia sintética conocida como ‘Tusi’.

Esta incautación, según análisis de la Armada, representa un contundente golpe a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes, al impedir el ingreso de cerca de 140 millones de dólares a sus estructuras criminales y evitar la comercialización de más de 7,2 millones de dosis en mercados internacionales.