Atención conductores: así operará la restricción del pico y placa en Bogotá durante Navidad y Año Nuevo

La movilidad en Bogotá suele transformarse durante las últimas dos semanas del año. Con la salida de miles de familias hacia destinos de descanso y la llegada de visitantes para las celebraciones decembrinas, la dinámica de las vías principales cambia de ritmo.

Ante este escenario, la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Movilidad definieron la hoja de ruta para el tránsito en la capital durante el cierre de 2025 e inicios de 2026.

(Lea también: El nuevo esquema para renovar la licencia en 2026: lo que debe saber sobre las pruebas y plazos)

La administración distrital confirmó que la medida de pico y placa se levantará exclusivamente durante dos jornadas: el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026.

Una excepción para los puentes festivos

Esta decisión, integrada en el denominado “Plan Navidad”, tiene un objetivo logístico claro. Al ser viernes que anteceden o suceden inmediatamente a las fechas centrales de Navidad y Año Nuevo, se proyecta un flujo vehicular masivo en los corredores de salida y entrada, como la Autopista Sur, la Calle 80 y la Autopista Norte.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, explicó que la suspensión temporal de la restricción en estos dos días específicos busca reducir el represamiento de vehículos. Al permitir la libre circulación, se espera que los viajeros puedan distribuir su salida de la ciudad de manera más uniforme, evitando los picos de congestión que suelen registrarse cuando la medida entra en vigor en las tardes de viernes.

Cambios en estos días en el pico y placa

Es importante que los conductores no confundan estas excepciones con una suspensión total de la norma. Fuera del 26 de diciembre y el 2 de enero, el pico y placa operará bajo su esquema habitual de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

El sistema de rotación seguirá funcionando según el último dígito de la placa:

En días pares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en En días impares pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Para los días 24 y 31 de diciembre, que este año caen en miércoles, la restricción se mantendrá vigente sin modificaciones, al igual que los lunes y jueves restantes del periodo festivo.

Controles y seguridad vial

Más allá de la flexibilización en las fechas mencionadas, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito han dispuesto un despliegue de controles en las vías. Estos operativos no solo vigilarán el cumplimiento de la norma en los días hábiles, sino que se centrarán en la prevención de siniestros viales, el control de velocidad y las pruebas de alcoholemia, factores que suelen incrementarse durante las festividades.

Las autoridades recomiendan a quienes planean viajar realizar la revisión técnico-mecánica de sus vehículos con antelación y consultar el estado de las vías en tiempo real a través de los canales oficiales. Con estas medidas, Bogotá busca que el tránsito de fin de año sea, ante todo, un proceso ordenado para quienes se quedan en la ciudad y para quienes inician su trayecto hacia otras regiones del país.