Cuatro horas de bloqueos en Bogotá: así se ven los enormes trancones por manifestaciones en la Autopista Norte con calle 100

Este lunes 22 de diciembre la movilidad en Bogotá se ha visto fuertemente afectada por congestión y trancones de cuenta de manifestaciones en la Autopista Norte con Calle 100. Las protestas de un grupo de recicladores que se manifiestan contra el Decreto 014, una norma que regula el manejo de residuos y ordena a clasificarlos en bodegas y sitios especializados y no en el espacio público.

La manifestación inició en horas de la madrugada, y desde las 6:00 a. m. ha generado afectaciones en lo movilidad y dificultades en la prestación del servicio de Transmilenio, que presenta una gran cantidad de vehículos represados.

Las imágenes del bloqueo

En redes sociales, los usuarios y usuarias han publicado imágenes y videos que muestran la magnitud de los bloqueos y dejan ver su descontento con la situación de movilidad de la ciudad. Por su parte, Transmilenio reporta que alrededor de 230.000 las personas afectadas por los bloqueos.

El reporte de la Secretaría de Movilidad informa que habilita la movilidad en la calzada lenta de la Autopista Norte con calle 94, en sentido norte - sur y continúa la afectación vial por manifestación en la NQS (sector La Castellana), en sentido norte - sur. Desde la entidad recomiendan tomar como rutas alternas la Carrera Séptima y la Avenida Circunvalar.

La respuesta del Distrito

El Secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, le dijo al medio Caracol Radio que se han destinado mesas de diálogo para llegar a acuerdos osbre la medida, por lo que no comparte la decisión de realizar bloqueos en las vías de la ciudad.

Además, Quintero señaló que se establecieron los canales de diálogo a raiz de las manifestaciones, pero que fueron suspendidos por la negativa de las personas recicladoras a establecer alternativas al bloqueo. Por ello, advirtió, cerca de las 8 de la mañana: “Si recicladores no aceptan el diálogo, tendremos que desbloquear las vías”.