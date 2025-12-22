Ejército denuncia secuestro de 18 uniformados en Chocó y asesinato de un sargento en Tolima

La situación de orden público en el país atraviesa una jornada de alta tensión este domingo. En dos hechos aislados, pero que comprometen la seguridad de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional confirmó la retención de 18 uniformados en el departamento del Chocó y el asesinato de un sargento segundo en el municipio de Flandes, Tolima.

En la zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, una unidad de la Décima Quinta Brigada fue interceptada por una multitud de aproximadamente 200 personas. El reporte indicó que dos suboficiales y 16 soldados, quienes adelantaban maniobras de seguridad contra el grupo armado ELN, fueron rodeados y trasladados hacia un resguardo indígena local.

Esta acción impidió la continuidad de las labores de control territorial en una región históricamente afectada por la presencia de estructuras ilegales. El Comando de la Décima Quinta Brigada emitió una denuncia formal, señalando que la interceptación fue presuntamente arbitraria y según ellos esto constituye una vulneración a la libertad personal de los uniformados.

La institución ha solicitado la intervención de organismos de derechos humanos y autoridades civiles para mediar en la situación. “Se hace un llamado urgente para que se garantice la integridad física de los soldados y se permita su pronta y segura liberación”, dicta el pronunciamiento oficial, enfatizando que estas interferencias pueden acarrear responsabilidades penales para los involucrados.

Comunicado del Ejército este 21 de diciembre

Crimen en Flandes, Tolima

Mientras se desarrollaba la crisis en el Chocó, se confirmó el fallecimiento del sargento segundo Cristian Camilo Carvajal Yate, orgánico del Batallón de Artillería de Campaña N.° 3. El suboficial fue atacado con arma de fuego en la noche del 20 de diciembre mientras disfrutaba de su periodo de vacaciones.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque se produjo en la residencia del militar en el municipio de Flandes por parte de sujetos cuya identidad aún se desconoce. La institución rechazó el hecho y dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a la familia del sargento Carvajal. Las autoridades judiciales trabajan en la recolección de pruebas para determinar los móviles del asesinato.

Contexto de seguridad

Ambos incidentes ocurren en un escenario de persistente conflictividad. Mientras en Tolima las investigaciones buscan establecer si el homicidio está vinculado a la labor del sargento, en Chocó la retención de la tropa evidencia las constantes fricciones entre la Fuerza Pública y algunas comunidades en áreas de operaciones militares.

Hasta el momento, no se ha reportado el retorno de los 18 militares a sus bases ni se han registrado capturas por el asesinato del suboficial.