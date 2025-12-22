Caos en la movilidad en Bogotá por bloqueos en la Autopista Norte con calle 100: recicladores detienen el tráfico

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes 22 de diciembre, un grupo de recicladores protagoniza un bloqueo vial en la calle 100 con autopista Norte, en el nororiente de Bogotá, generando una fuerte afectación en la movilidad y complicaciones para miles de ciudadanos que se desplazaban hacia sus lugares de trabajo, estudio y otros compromisos.

De acuerdo con información oficial de TransMilenio, hacia las 6:00 de la mañana los manifestantes se encontraban concentrados en la calle 100 con carrera 47A, antes de cerrar por completo el paso en la Autopista Norte. Inicialmente, el tránsito se vio restringido en el sentido occidente–oriente, pero minutos después la situación escaló y provocó cierre total en varios tramos de la vía.

Protesta de recicladores frena TransMilenio y SITP en la Autopista Norte

La presencia del grupo impidió el paso de los buses de TransMilenio en sentido norte–sur, lo que obligó a suspender temporalmente la operación en este corredor clave de la ciudad. Asimismo, múltiples rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) resultaron afectadas, entre ellas: 291, 465A, A305, A610, A713, B904, B916, T62, 402, 403A, 442, 634, 661, 801A, A151, A611, B404, 37, 193A, A606, B326, Z4B, T795 y Z8, lo que generó retrasos y desvíos en varios sectores aledaños.

A través de sus canales oficiales, TransMilenio recomendó a los usuarios planear sus viajes con anticipación y mantenerse informados sobre el desarrollo de la situación. “Grupo de manifestantes ajenos a la operación se encuentra en desplazamiento. Al momento no hay paso para los buses de TransMilenio hacia el sur. Recomendamos a los usuarios seguir nuestras cuentas oficiales para conocer las actualizaciones del servicio”, indicó la entidad.

Minutos después, hacia las 6:15 a. m., la Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que los manifestantes llegaron a la Autopista Norte con calle 100, en sentido norte–sur, generando una grave afectación vial en la calzada mixta. Ante el panorama, las autoridades implementaron desvíos controlados y anunciaron como ruta alterna la avenida Boyacá, con el fin de aliviar la congestión en la zona.

Personal del Grupo Guía de Movilidad fue desplegado en el sector para orientar a los conductores, regular el tráfico y evitar mayores traumatismos, mientras se adelantaban labores de monitoreo y diálogo con los manifestantes. Hasta el momento, no se han reportado enfrentamientos ni incidentes de orden público, aunque la congestión se extendió a corredores cercanos.

El bloqueo se presenta en un horario de alta demanda vehicular, lo que incrementó el impacto sobre la movilidad en el norte de la capital, especialmente para quienes se dirigían hacia el centro y el sur de la ciudad. Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar vías alternas, evitar la zona y estar atentos a los reportes oficiales mientras se restablece la normalidad en este importante corredor vial de Bogotá.

TransMilenio informó que “Debido a las manifestaciones ajenas a la operación en la zona, se presenta paso restringido intermitente para los buses de TransMilenio que pueden generar retrasos en algunos servicios”.