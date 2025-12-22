Aida Victoria fue hospitalizada de urgencia días antes de su primera Navidad con su hijo

La costeña Aida Victoria puede darse el lujo de decir que es una de las creadoras de contenido más exitosas de Colombia, mérito que, entre otras cosas, se ha ganado por todo el material audiovisual que nace de su vida personal, en especial con todo lo relacionado con sus relaciones fallidas, la última de ellas con el padre de su hijo: Juan David Tejada, el ‘Agropecuario’. Pero mientras muchos están al pendiente del constante rifirrafe entre los que ahora son expareja, los fans de Aida están preocupados por su estado de salud.

Por medio de su cuenta de Instagram, dónde acumula ocho millones de seguidores, Aida compartió una historia en la que se le ve en una camilla y canalizada en sus venas, luego de haber enfrentado una recaída en su estado de salud, por lo que ella y sus especialistas consideran una sobrecarga por estrés.

Y no es para menos, ya que, en medio de sus situaciones personales, en épocas navideñas el trabajo aumenta en demasía para Merlano, por lo que el corre corre es bastante. Ante el momento que está viviendo, Aida decidió regalarle unas sentidas palabras a sus seguidores, las cuales se transformaron en consejo:

“Yo soy súper brava para aguantar dolor y ayer me estaba aguantando un dolor abdominal ni el hp, hasta que me desmayé y casi convulsiono. Resulta que se me inflamaron los intestinos de tanto estrés y el cuerpo somatiza lo que no puede descargar, así que colapsó”, expresó Aida.

“Conclusión: Eres un ser humano y por más fuerte que te creas, tu cuerpo físico no puede con todo. Elijan bien con qué quieren lidiar y suelten lo que no vale la pena”, añadió.

Aida Victoria Captura Instagram: Aida Victoria - Historia - 21/12/2025

Para muchos, parte de este mensaje está dirigido para El Agropecuario, a quien Aida a salido a boletear últimamente por lo que ella afirma es un incumplimiento con los deberes monetarios con su hijo ‘Emi’, algo que a expresado en mensajes como el siguiente:

“La realidad de mi vida que yo sostengo sola a mi hijo, que tiene eso de malo.Porque se tiene que salir la otra parte, si yo no estoy diciendo mentiras, entonces con ese’ cuentico’ de ‘soy un caballero’, saque las pruebas, diga, yo mantengo a mi hijo, pero como esas pruebas no existen, le toca quedarse callado porque no mantiene a su hijo”, afirmó Aida.

“No me indigno porque no mantengas a tu hijo, porque te tienes que indignar de que yo me sienta orgullosa de la mujer que soy, porque estoy sacando sola a mi hijo adelante. A mí no me vengas a joder la vida porque si alguienestá echando mi$rd&s eres tú porque dices ayer lo vi, llevas 20 días sin verlo. Usted no es un caballero,pero yo sí soy una dama por todo lo que me he callado“, complementó la costeña.