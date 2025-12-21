“Estudie un poco más finanzas”: Petro a María Fernanda Cabal por hundir la ley de financiamiento

El presidente de la República, Gustavo Petro, explicó los efectos fiscales que tuvo el hundimiento de la ley de financiamiento, para las vigencias 2025 y 2026, por parte del Congreso de la República, y defendió la operación de manejo de deuda adelantada por el Ministerio de Hacienda, tras las críticas de sectores de la oposición, más exactamente de la senadora María Fernanda Cabal.

A través de su cuenta en la red social X​ (antes Twitter), el jefe de Estado recordó que el Gobierno nacional presentó en dos vigencias consecutivas iniciativas de ley de financiamiento con el propósito de reducir el déficit primario, propuestas que fueron archivadas por el Congreso.

“No señora María Fernanda, estudie un poco más finanzas”, escribió Petro quien agregó:

“El Congreso de la República tuvo dos veces la oportunidad de aprobar una ley de financiamiento, una para 2025 y otra para 2026, y en ambas la hundió. No era un capricho, se buscaba disminuir el déficit primario con recursos provenientes de los megarricos”, señaló el mandatario.

Según el presidente Petro, la no aprobación de estas iniciativas terminó encareciendo el endeudamiento del país, un costo que, afirmó, recae sobre todos los colombianos.

Advirtió que, de persistir este escenario, la deuda pública se volverá aún más costosa y se profundizarán los riesgos sobre su sostenibilidad.

“Eso lo pagan todos los colombianos. Si cae la emergencia fiscal, la deuda se encarecerá aún más y se profundizará su insostenibilidad”, afirmó el jefe de Estado, quien agregó que el Gobierno cumplirá el programa por el cual fue elegido, incluso si debe recortar subsidios presupuestales dirigidos a grandes capitales.

En un segundo pronunciamiento​, el presidente Petro se refirió a la operación financiera realizada por el Ministerio de Hacienda, que consistió en la venta directa de Títulos de Tesorería (TES) por $23 billones a uno de los principales inversionistas extranjeros del mercado, la más importante de este tipo realizada hasta la fecha.

El mandatario explicó que esta operación no representa un aumento neto de la deuda pública, sino un mecanismo de refinanciación para atender vencimientos de obligaciones previamente adquiridas. “Esa deuda de $23 billones es para pagar otros $23 billones correspondientes a títulos emitidos en el gobierno anterior que ya se vencen. Este tipo de operaciones se hace desde hace siglos y su conveniencia depende de la tasa de interés”, indicó.

El presidente Petro señaló que no realizar este tipo de operaciones tendría consecuencias graves para el país, como la pérdida de acceso al crédito o el incumplimiento de la Constitución, que ordena priorizar el pago de la deuda pública.

“Si no se hace, al país le dejan de prestar o habría que pagar los compromisos con ingresos corrientes, afectando sectores esenciales”, explicó.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que el hundimiento de la ley de financiamiento tuvo un impacto fiscal inmediato, al elevar la tasa de interés de la deuda.

Según afirmó, esta situación ya le está costando al país más de un billón de pesos adicionales, una cifra que continúa aumentando y que afecta la caja del Estado.