Gustavo Petro admitió fallas críticas de seguridad tras ataques en Cauca y Cesa y ordena cambios en la estrategia militar

El Gobierno Nacional oficializó un cambio de rumbo en la estrategia de seguridad tras los recientes atentados registrados en Buenos Aires (Cauca) y Aguachica (Cesar). Durante un consejo de seguridad extraordinario en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro reconoció públicamente que existieron deficiencias críticas en los anillos de protección y en la vigilancia de las estaciones atacadas por las disidencias de las FARC y el ELN.

A través de sus canales oficiales, el mandatario detalló que en el caso de Aguachica se detectó la ausencia de guardia en la estación ubicada en la Ruta del Sol II. Por otro lado, en Buenos Aires, Cauca, el diagnóstico reveló la inexistencia de los tres anillos de seguridad militar necesarios para resguardar la estación de Policía. “Hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones”, señaló el jefe de Estado al anunciar correctivos inmediatos.

Refuerzo militar y recompensas

La respuesta institucional incluye el incremento del pie de fuerza con 325 nuevos policías para el suroccidente del país, de los cuales 50 se destinarán a Popayán. Asimismo, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que un nuevo pelotón del Ejército custodiará la Vía Panamericana y se activarán sistemas antidron antes de finalizar el año para neutralizar ataques aéreos.

En el plano judicial, el Gobierno reactivó el plan de recompensas para capturar a los cabecillas responsables de la violencia regional. Se ofrecen hasta 5.000 millones de pesos colombianos por información que permita localizar a alias Iván Mordisco y 4.500 millones de pesos colombianos por alias Marlon.

Finalmente, el Ministerio de Hacienda y la cartera de Defensa avanzan en un documento Conpes por 49 billones de pesos colombianos para la modernización de la defensa nacional, priorizando la reconstrucción de la infraestructura afectada y el fortalecimiento de la inteligencia para prevenir futuras incursiones armadas.