Revelan ‘viacrusis’ por el que habría pasado Verónica Alcocer para regresar a Colombia: más de 30 horas de viaje

Verónica Alcocer se ha tomado en los últimos meses, las páginas de medios nacionales como internacionales, la primera dama de la nación ha sido noticia luego de que el gobierno de los Estados Unidos la incluyera junto con su exesposo, el presidente Gustavo Petro, en la Lista Clinton.

Aunque no se sabe con exactitud cuál fue el motivo para que Alcocer viajara a Estocolmo, Suecia, el mandatario Petro ha expresado que se debió a temas educacionales donde la mujer se habría inscrito a un curso para aprender inglés. No obstante también se habla que la primera dama quería “respirar” del fuerte clima político.

Sin embargo, durante su estadía en el país europeo, fue que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tomó la decisión de vincularla con la participación a la proliferación internacional de drogas ilícitas.

En los meses que transcurrieron, Verónica Alcocer fue objeto de varias polémicas debido a que se le vio en fiestas exclusivas y tiendas de alto costo. La oposición la señaló de gastar recursos públicos en su viaje.

Regreso de Verónica Alcocer a Colombia

El pasado 16 de diciembre se supo que la exesposa del presidente Petro, se presentó en la Casa de Nariño con el objetivo de llevar a cabo las novenas decembrinas, la presencia de la mujer sorprendió a la prensa ya que no se entendía cómo logro regresar al país, esto debido a que según el jefe de Estado, su exesposa no podía comprar un vuelo comercial debido a la sanción de los Estados Unidos.

De esta manera, la Revista Semana dio a conocer el ‘viacrusis’ por el que pasó Alcocer para volver a encontrarse con sus hijas y familia.

Según el medio mencionado anteriormente, la primera dama habría viajado por ferry y carretera durante más de 30 horas hasta Rusia. En ese país tomó un vuelo comercial hacia la Habana, Cuba, para finalmente de allí regresar a Colombia.

Es importante señalar que la información no ha sido corroborada por la misma Verónica Alcocer o el presidente Petro.