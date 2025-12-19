“La paz nunca fracasa, lo que fracasa es la guerra”: Gustavo Petro sobre el asesinato de los soldados

Desde el municipio de Roberto Payán (Nariño) y en desarrollo del evento durante el cual puso en marcha los Grupos Comunitarios de Apoyo a la Erradicación de cultivos de uso ilícito, el presidente Gustavo Petro se refirió a dos ataques de grupos armados que se presentaron en días recientes, uno de las autodenominadas Disidencias de las Farc contra la población de Buenos Aires (Cauca), y otro del ELN contra una base militar en Aguachica (Cesar), donde asesinaron a siete soldados.

Según el mandatario, en ambos casos de trata de “muerte entre colombianos. Ahí no muere ningún extranjero, que yo sepa. Colombianos de lado y lado, por codicia”.

A continuación aludió a las críticas que por este motivo recibió el proyecto de Paz Total, y afirmó: “Se nos dice que en esos dos eventos fracasó la paz. La paz nunca fracasa; lo que debe fracasar es la guerra”. Y al respecto se preguntó: “¿Cómo hacer la paz, cuando los grupos se matan por codicia?”.

También puso de presente que ahí mismo, en Nariño, “hay un grupo que ha decidido dejar armas”, en referencia a Los Comuneros del Sur, agrupación que se escindió del ELN.

“Si deja las armas –dijo- si ayuda a sustituir los cultivos, si abandona la violencia, es positivo para la sociedad colombiana”. Aludiendo precisamente a la erradicación de cultivos ilícitos, el presidente Petro consideró que “si sus integrantes entran a una cooperativa de producción o si ingresan a una universidad, eso es más positivo para la comunidad. Que jamás un joven se mate con otro joven”.

De otro lado, informó que “ya van 26 mil hectáreas en proceso de sustitución (de cultivos ilícitos), con miles de familias inscritas”, y se trata de territorios que “no se pueden transformar contra la gente. La simple foto de un campesino arrancando la raíz de la mata de coca es un cambio histórico”.