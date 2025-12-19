Revelan nuevo material del caso Epstein: fotos con Chomsky, Bill Gates y mensajes que apuntan a tráfico sexual

La investigación en torno al caso Jeffrey Epstein volvió a generar conmoción en Estados Unidos tras la revelación de un nuevo y perturbador conjunto de imágenes vinculadas al fallecido financista y delincuente sexual. Se trata de un lote de 68 fotografías difundidas este jueves por un comité de demócratas de la Cámara de Representantes, apenas un día antes de la fecha fijada por el Congreso para la publicación oficial de los archivos del caso, según consignó El País.

El material corresponde a la tercera entrega obtenida por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que desde septiembre pasado ha accedido, mediante citaciones judiciales, a más de 95 mil imágenes extraídas desde las propiedades personales de Epstein. Según han explicado los legisladores, el objetivo de estas divulgaciones es transparentar información que aún permanece bajo resguardo del Departamento de Justicia y que podría arrojar nuevas luces sobre la red de abusos y tráfico sexual atribuida al magnate.

Entre las fotografías difundidas destacan imágenes con citas del libro Lolita, del escritor Vladímir Nabokov, escritas directamente sobre el cuerpo de una mujer, lo que ha sido calificado por parlamentarios como “altamente inquietante” debido al simbolismo asociado a la explotación sexual de menores.

Pie de mujer junto a una cita del libro "Lolita" de Vladimir Nabokov Demócratas de Supervisión de la Cámara de Representantes

Además, el lote incluye registros de pasaportes y documentos de identidad pertenecientes a mujeres de distintos países, como Lituania, Rusia, República Checa y Ucrania.

Aunque gran parte de la información sensible, como nombres y fechas de nacimiento, aparece censurada, el Comité de Supervisión aseguró en un comunicado que los documentos corresponden a “mujeres que mantenían vínculos con Jeffrey Epstein y sus cómplices”. La revelación refuerza las sospechas sobre una red internacional dedicada al reclutamiento y traslado de víctimas.

El nuevo material también muestra imágenes de Epstein a bordo de un avión privado junto al reconocido filósofo Noam Chomsky, así como otra fotografía en la que aparece el empresario Bill Gates posando junto a una mujer cuyo rostro fue cubierto para proteger su identidad. Ninguno de los aludidos ha sido acusado formalmente en relación con los delitos del financista.

Finalmente, el comité difundió una captura de pantalla de una conversación que aludiría directamente al tráfico de mujeres, donde se menciona el envío de jóvenes a cambio de mil dólares cada una. El mensaje incluye una descripción detallada de una posible víctima de 18 años, con referencias a edad, estatura, medidas, peso, espacio Schengen y una ciudad de origen en Rusia. Para los legisladores, este tipo de registros refuerza la hipótesis de una estructura organizada de captación y tráfico internacional, cuyas responsabilidades aún no han sido completamente esclarecidas.

Jeffrey Epstein junto al filósofo Noam Chomsky Demócratas de Supervisión de la Cámara de Representantes

Bill Gates posa con mujeres con rostro censurado Demócratas de Supervisión de la Cámara de Representantes