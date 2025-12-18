“Tamá no alcanzó a conocer la libertad”: murió el oso andino que estaba a punto de ser liberado en un parque nacional

Tan solo horas después de anunciar que Tamá, un oso andino rescatado hace 11 años, iba a ser liberado el día de ayer, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) tuvo que dar la triste noticia de su fallecimiento. Durante el proceso de traslado aéreo a su hábitat natural, el animal presentó dificultades respiratorias que resultaron fatales y frenaron su regreso a la vida silvestre.

Lea también: Lamentable video de una mujer herida en el Atanasio Girardot en medio de la batalla campal entre hinchas de Medellín y Nacional

El momento de su fallecimiento

“Tuvimos el dolor de perder a Tamá en busca de la libertad” dijeron en el comunicado donde informaron del hecho que ocurrió en horas de la tarde. Según la entidad, el vuelo que llevaba al oso, acompañado de personal médico calificado, tuvo varios intentos de aterrizaje infructuoso por las condiciones meteorológicas, por lo que se tomó la decisión de regresar al aeropuerto de Cúcuta Camilo Daza.

En el regreso, Tamá dio signos de dificultad respiratoria que, aunque fueron atendidos, terminaron con su trágico deceso "por causas que deben ser determinadas por nuestros científicos“, afirmó PNNC y agregaron que “ya en el aeropuerto Camilo Daza se hicieron los respectivos acercamientos con las autoridades ambientales para definir de manera conjunta el proceso a seguir ante esta dolorosa situación”.

La entidad explicó que al inicio de su proceso de liberación el oso no presentaba señales de alerta ni complicaciones de salud, y aclaró: “Nuestro oso andino había sido evaluado previamente por personal especializado, cumpliendo los protocolos establecidos para su manejo, rehabilitación y liberación, conforme a la normatividad ambiental vigente”.

Una liberación esperada

El comunicado previo a la noticia de la muerte de Tamá, era uno completamente distinto, con un tono festivo y optimista que anunciaba su liberación tras 11 años bajo el cuidado y monitoreo de equipos técnicos. El oso había sido rescatado en 2014 de tan solo cuatro meses, pues había quedado huérfano, y se esperaba que regresara a la naturaleza ahora que era un individuo adulto y fuerte de más de 174 kilos.

“Este proceso se venía consolidando hace tres años siguiendo los protocolos, evaluaciones médicas y seguimiento constante junto a los equipos del Santuario del Oso de Anteojos, la Fundación Wii, la CAR Cundinamarca, Corpoguavio, Corponor e Inparques Venezuela”, señaló PNNC. Tamá iba a ser liberado en el Parque Nacional Natural Tamá a través de un proceso que también involucró una corta estadía en el Parque Jaime Duque.

Le puede interesar: “Venezuela no será colonia de nadie”: Maduro lanza duro mensaje a Trump por sanciones y posible guerra

La ilusión de la vida silvestre

Tamá se trasladaba en un helicóptero Airbus EC145 “En un helicóptero Airbus EC145 ”con capacidad operativa de hasta 18.000 pies de altura, lo que permite aterrizar de manera segura a 10.000 pies, incluso en condiciones de páramo, zonas montañosas y climas variables característicos de la zona", detallaron sobre el recorrido de 50 millas náuticas proyectado para el animal.

“Es sin duda una despedida que duele como todas, es un camino incierto el que tiene por delante, recordamos las imágenes captadas por las cámaras trampa en el cerro Tibitó donde fue evidente su alegría y pensar que puede vivir una experiencia aún mejor en su lugar de origen por el tiempo que le quede de vida, hará que todo este esfuerzo valga la pena. Feliz viaje Tamá” dijo Rafael Torres, Gerente de la Fundación Parque Jaime Duque refiriéndose al incidente en que escapó en 2022 al cerro Tibitó y allí sobrevivió por varios días en una libertad que ahora esperaban hacer permanente.

En el mensaje de su trágico fallecimiento, PNNC declaró que “Tamá unió a muchos corazones en todo el país” y su vida sigue siendo un símbolo de la libertad que merece la fauna silvestre. “Estamos convencidos de que trabajar juntos y determinadamente en la conservación vale la pena, aunque los resultados no siempre sean los deseados”, finalizaron.