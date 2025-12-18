Polémica por concejal de Bogotá que retiró del espacio público a vendedora ambulante de gorros navideños: “clasismo puro y duro”

La concejal de Bogotá, Cristina Calderón, del Nuevo Liberalismo, ha recibido fuertes críticas en redes sociales después de una publicación en la que anuncia con orgullo que hizo retirar a una vendedora ambulante con un puesto de gorros navideños ubicada al frente del centro comercial Andino. Calderón señaló que están “recuperando el espacio público” de la “esquina de Zara”.

Lea también: Envían a la cárcel a dos exministros del Gobierno Petro por escándalo de corrupción de la UNGRD

“No todos los vendedores informales son personas pobres”

El acto de la concejal, de la mano con la Alcaldía Local de Chapinero, despertó acusaciones entre usuarios y políticos en la red social X. Calderon fue acusada de clasista y cuestionada por “no hacer nada” respecto al auto mal parqueado que se ve en las imágenes compartidas.

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal la criticó señalando: "Vergonzoso esto, concejala, ¿en serio se enorgullece por retirar a una persona que está trabajando en la calle mientras el mal parqueado, seguramente con esquema de seguridad, sigue ahí como si nada? Clasismo puro y duro".

Ante ello, Calderón le respondió que, en efecto, el carro estaba mal parqueado y pidió explicaciones a la secretaria de Movilidad Claudia Díaz, Acosta. Además, le dijo a la congresista que “simplificaba los debates” y calificaba todo como “clasismo”, afirmando que “es evidente que no todos los vendedores informales son personas pobres o vulnerables sino que también hay mafias” y atacando a la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Le puede interesar: A un año de los primeros hallazgos, la JEP confirma la identificación de una quinta víctima encontrada en La Escombrera: Era una menor de 17 años

“El malparqueado en carro de lujo, bien gracias”

Por su parte, la senadora Angélica Lozano también se pronunció ante la publicación de Calderón: “Indolencia. Qué triste que la ‘gestión’ sea caerle al débil, al pobre en el rebusque. El malparqueado en carro de lujo, bien gracias”. Frente a esto, la concejal reiteró su posición sobre las “mafias que ocupan el espacio público” y acusó a la exalcaldesa Claudia López, esposa de Lozano, de “empoderar a estas mafias a través de dos de sus directores del IPES que decidieron hacer campaña a costa del espacio público de la ciudad”.

El vehículo que aparece en la foto es un Toyota Fortuner, un carro cuyo precio, de estar nuevo, asciende a más de 200 millones de pesos, por lo que más personas acusaron a la concejal de “ir solo contra los más vulnerables”.