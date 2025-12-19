Impactantes audios de la jueza Vivian Polanía revelarían que temía por su vida: “si a mi me llega a pasar algo, es culpa de él”

A medida que pasan los días se van revelando nuevos detalles sobre el asesinato de la jueza de la República Vivian Polanía en la ciudad de Cúcuta. En una residencia del barrio Caobos, la Jueza Primera Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, fue encontrada sin vida en su habitación junto a su bebé menor de un año. Las hipótesis del caso señalan a varias personas, pero audios revelados por las amigas de la jueza señalarían a su expareja y dejarían ver el temor que tenía Polanía por su integridad.

Le puede interesar: Así era la relación de Vivian Polanía con Anuar Salín, el padre de su hijo y por qué el menor no había sido registrado

Los mensajes filtrados en redes sociales son notas de voz que la jueza le habría enviado a sus amigas días antes de que sucediera la tragedia, por lo que las sospechas sobre su expareja, Anuar Salín Jure Balaguera, incrementaron. "Lo único que les digo, muchachas, es lo siguiente: Si a mí me llega a pasar algo, es culpa de él. Y espero que todo Colombia, en nombre de que no nos peguen más a las mujeres, escuchen estos audios y tomen medidas inmediatamente en contra este señor“, se escucha decir a la jueza.

Luego de este corto, pero contundente audio, también se filtró otro, en el que se escucha una conversación entre la jueza Polanía y Anuar Jure, su expareja. “Si quieres yo no vuelvo a hablar con nadie amor”, se escucha decir a la jueza; en respuesta, quien sería su expareja dice: "ese hijueputa me la tiene montada y que son de México que son abogados y las tiran de mucha mierda y que me quieren matar y que me quieren joder a mí“.

Otro detalle preocupante es que la expareja de la jueza Polanía asegura que su familia tuvo nexos con grupos paramilitares y que si él quiere “manda a matar a los abogados mejicanos”. Ante esto, la jueza nuevamente le imploraba que no fuera a hacer nada y juraba que no volvía a hablar con nadie, para que no se presentaran este tipo de problemas.

¿Qué procesos judiciales llevó como funcionaria?

Su despacho fue el epicentro de las decisiones sensibles en Norte de Santander. En el ámbito jurídico, se ganó el respeto de sus colegas y el temor de las bandas locales bajo el apodo de la “Dama de Hierro”. Su labor principal consistía en dirigir audiencias concentradas contra estructuras dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el sicariato.

Uno de sus procesos más emblemáticos fue la legalización de captura y medida de aseguramiento contra Alejandro José Arias, alias ‘El Cojo’, vinculado al asesinato del veedor ciudadano Jaime Vásquez. Polanía también lideró investigaciones contra células del “Tren de Aragua” y otras redes transnacionales. Allegados mencionaron que tenía la capacidad para mantener el orden en audiencias de alta tensión, donde se definía la situación jurídica de personas señaladas por delitos de alta complejidad, lo que la situó como una figura central en el sistema de justicia de la zona fronteriza.