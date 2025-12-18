¿Quién es Anuar Salín?: la pareja de la jueza Vivian Polanía y el padre de su bebé: esto se conoce del caso

La muerte de la jueza Vivian Polanía, hallada sin vida en su apartamento en Cúcuta, continúa generando conmoción y múltiples interrogantes en el país. El caso, que es investigado por la Fiscalía General de la Nación, no solo ha puesto el foco en las circunstancias del fallecimiento, sino también en el entorno personal de la funcionaria judicial, incluyendo a su última pareja y padre de su hijo, Anuar Salín Jure Balaguera.

La jueza penal de control de garantías fue encontrada en su habitación, sin signos visibles de violencia, luego de haber sido dejada en su residencia desde la noche anterior por su esquema de seguridad. Junto a ella estaba su bebé de apenas dos meses de nacido, quien permanecía con vida y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue atendido por un cuadro severo de deshidratación. El menor se encuentra actualmente estable y bajo protección del ICBF.

Caso Vivian Polanía: lo que se sabe del padre de su bebé mientras avanzan las hipótesis sobre su fallecimiento

Mientras avanzan las diligencias judiciales y se esperan los resultados definitivos de Medicina Legal, las autoridades no descartan ninguna hipótesis: muerte natural, suicidio, homicidio o un posible fallecimiento relacionado con consumo de sustancias. En ese contexto, la Fiscalía también analiza los antecedentes personales y familiares de la jueza.

Parte de la atención pública se ha centrado en Anuar Salín Jure Balaguera, quien fue la última pareja sentimental de Vivian Polanía y es el padre del bebé. En una fotografía que aún permanece en las redes sociales de la jueza, ambos aparecen sonrientes y celebrando la llegada de su hijo, a quien llamaron Mohamed.

La última publicación de Vivian Polanía en su cuenta de Instagram data del 18 de julio, donde se mostraba emocionada por su maternidad. De acuerdo con personas cercanas, desde que supo que estaba embarazada, la jueza habría reducido su actividad en redes sociales y mostrado un cambio en el tipo de contenido que compartía, priorizando aspectos más personales y familiares.

Qué se sabe de Anuar Salín Jure

La cuenta de Instagram de Anuar Salín (@anuar.jure) se encuentra en modo privado, aunque en ella se evidencian referencias a su formación académica y trayectoria profesional. Según la información disponible, Salín es Administrador de Empresas, con especialización en Alta Gerencia, y cuenta con una Maestría en Educación con énfasis en Matemáticas, obtenida en la Universidad Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.

Además, tiene formación como Tecnólogo en Gobierno Local, con especialización en Gestión del Talento Humano. En su perfil de LinkedIn se indica que ha trabajado en Servicios Postales Nacionales 4-72, se desempeña como docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander desde 2018 y actualmente está vinculado como ejecutivo de cuentas en la empresa GoPack365.

Hasta el momento, las autoridades no han señalado responsabilidades ni vínculos directos de Anuar Salín con los hechos que rodean la muerte de la jueza. Sin embargo, su nombre hace parte del análisis del entorno cercano, como ocurre en cualquier investigación de esta magnitud.

El caso de Vivian Polanía sigue abierto y rodeado de incertidumbre, mientras la opinión pública espera respuestas claras que permitan esclarecer una muerte que ha sacudido al sistema judicial colombiano.